چگونگی تمدید و تعجیل در تاریخ اعزام مشمولان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحمان علیدوست افزود: کلیه مشمولانی که دارای برگ آماده به خدمت بوده و متقاضی تمدید و تعجیل در موعد اعزام خود هستند، در صورت داشتن شرایط و ضوابط مربوط میتوانند به مراکز وظیفه عمومی استانهای محل سکونت خود مراجعه کنند.
وی افزود: مشمولانی که از تاریخ فراغت از تحصیل آنها بیش از 6 ماه سپری نشده باشد میتوانند از این تسهیلات استفاده کرده.
سرهنگ علیدوست در عین حال تاکید کرد: مشمولان غایب نمیتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی اظهار کرد: خدمات به مشمولان در زمینه تمدید یا تعجیل در صورت داشتن شرایط و ضوابط صرفاً برای یکبار و با حضور شخص مشمول قابل ارایه خواهد بود.
معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا در خاتمه یادآور شد: مشمولان برای آگاهی از شرایط و ضوابط تمدید و تعجیل در موعد اعزام مشمولان میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.police.ir مراجعه کنند.
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