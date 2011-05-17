250 پیوند کبد طی سال گذشته در شیراز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه ظهر سه شنبه در دهمین کنگره انجمن پیوند اعضای ایران تصریح کرد: شیراز با توجه به ظرفیتهای بسیار زیادی که در مباحث پزشکی دارد به عنوان قطب پیوند اعضا شناخته شده که در این راستا بیش از دو هزار و 500 پیوند کلیه،90 پیوند لوزالمعده،350 پیوند مغز و استخوان،600 پیوند قرنیه در شیراز انجام شده است.

وی ادامه داد: پیوند روحیه و امید را در زندگی افراد بیمار جامعه زنده می کند ضمن اینکه تاکنون یک هزار و 100 پیوند کبد در شیراز انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه در بحث توریسم درمانی نیز نقش پیوندها بسیار موثر است، یادآور شد: شیراز سالانه پذیرای بسیاری از بیماران استانها و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس است که برای درمان بیماریهای خود مراجعه می کنند و در این راستا مباحث مربوط به عمل های پیوند دارای جایگاه بالایی است و علکرد مثبت در این خصوص نیز می تواند در توسعه صنعت توریسم درمانی کمک فراوان کند.

ایمانیه در بخش دیگری از سخنان خود به راه اندازی بیمارستان تخصصی پیوند اعضا در شیراز اشاره کرد و گفت: با کمک بخش خصوصی اقدام به راه اندازی بیمارستان تخصصی پیوند اعضا کردیم که امیدواریم تا سال 92 به اتمام برسد.

وی در خصوص اعتبارت راه اندازی این بیمارستان نیز یادآور شد: برآورد اولیه حدود 50 میلیارد تومان بوده که برای اتمام کار حدود 30 میلیارد تومان دیگر مورد لزوم است.