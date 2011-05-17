ظرفیت علمی حضرت آیت الله "بهجت فومنی" منحصر به فرد بود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام ولی عادلی در دومین سالگرد مرجع عالم تشیع در رشت بر ضرورت شناخت بیشتر رمز عظمت حضرت آیت الله العظمی "محمد تقی بهجت فومنی" در جامعه تاکید کرد.

وی با اعلام اینکه انسان دارای دو عنصر ماده و ملکوت است، افزود: دیدن چهره های بزرگانی مثل حضرت امام خمینی (ره)، آیت الله العظمی بهجت فومنی (ره)، مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید و علما عنصر ملکوتی انسان را تقویت می کند.

معاون اوقاف گیلان همچنین با اشاره به اینکه جوانان مذهبی پایبند به نظام و انقلاب و وفادار به خط مرجعیت باید در دستیابی به مدارج علمی بالا احساس تکلیف بیشتری کنند، اظهارداشت: اگر جوانان مذهبی در عرصه علمی موفق نباشند مدیریت کشور فردا به دست آنانی خواهد افتاد که جریان فتنه سال 88 را پایه ریزی و حمایت کردند.

وی گفت: نسل جوان جامعه باید در میدان علمی سرآمد همگان باشد چرا که یکی از ارزشهای انسان در قرآن ظرفیت علمی اوست.

عادلی در ادامه ظرفیت علمی حضرت آیت الله بهجت فومنی را منحصر به فرد دانست و یادآورشد: این مرجع عالم تشیع قبل از بلوغ جسمی به بلوغ علمی رسیده بود.

حضرت آیت الله العظمى حاج شیخ محمد تقى بهجت (ره) در اواخر سال 1334 ه ق در شهر فومن واقع در استان گیلان به دنیا آمد و هنوز 16 ماه از عمرش نگذشته بود که مادر را از دست داد.

تحصیلات ابتدایى حوزه را در مکتب خانه فومن به پایان رساند و پس از تحصیلات ادبیات عرب در سال 1348 ه ق هنگامى که تقریبا 14 سال از عمر شریفش مى گذشت، براى تکمیل دروس حوزوى عازم (عراق) شد و حدود چهار سال درکربلا معلى اقامت کرد و علاوه بر تحصیل علوم رسمى از محضر استادان بزرگ آن سامان، از جمله مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم خویى (غیر از آیت الله العظمى خویى معروف) بهره برد.

در سال 1352 ه ق براى ارائه تحصیل به " نجف اشرف " رهسپار شد و سطح عالى علوم و حوزه را در محضر آیات عظام از جمله حاج شیخ مرتضى طالقانى (ره) به پایان رساند و پس از درک محضر آیات عظام حاج آقاى ضیاء عراقى و میرزاى نائیینى (ره) در حوزه درسى آیت الله حاج شیخ محمد حسین غروى اصفهانى وارد شد.

علاوه بر این ایشان از محضر آیات عظام حاج سید ابوالحسن اصفهانى و حاج شیخ محمد کاظم شیرازى (ره) صاحب حاشیه بر مکاسب و در حوزه علوم عقلى، کتاب (الاشارات والتنبیهات) و (اسفار) رانزد آیت الله سید حسین بادکوبهاى (ره) فراگرفت و در زمان تلمذ به تدریس سطوح عالى پرداخت و در تالیف کتاب (سفینة البحار) با محدث کبیر حاج شیخ عباس قمى (ره) همکارى کرد و در زمینه تهذیب نفس در زادگاهش (فومن) از کودکى محضر عالم بزرگوار (سعیدى) و درکربلا از برخى علماى دیگر بهره برد، تا اینکه در نجف اشرف در سن 17 - 18 سالگى با آیت حق علامه قاضى (ره) آشنا شد و گمشده خویش را در وجود ایشان یافت و در سلک شاگردان اخلاقى - عرفانى وی درآمد.

سرانجام در سال 1364 ه ق موافق با 1324 هش قلبى صیقل یافته از معنویت و سینه اى مالامال ازعشق به حضرت حق و با کوله بارى از علم و کمال به سرزمین خویش هجرت کرد و در زادگاه خود تشکیل خانواده داد و در حالیکه آماده بازگشت به نجف اشرف بود هنگام عبور موقت در قم در زمانى که هنوز چندین ماه از مهاجرت آیت الله بروجردى (ره) به قم نگذشته بود بطورموقت مقیم شد.

تالیفات معظم له عبارتند از یک دوره کامل اصول، حاشیه بر مکاسب شیخ انصارى (ره) و تکمیل آن تا آخر مباحث مربوط به مکاسب و متاجر، دوره کامل طهارت، دوره کامل کتاب صلاة، دوره کامل کتاب زکات، دوره کامل کتاب خمس و حج، حاشیه بر کتاب ذخیرة العباد مرحوم شیخ محمد حسین غروى، چندین مجله تقریبا یک دوره فقه فارسى، حاشیه بر مناسک شیخ انصارى (ره) و... است.

روح ملکوتی اُسوه عارفان، عالم ربانی، فقیه صمدانی و مرجع تقلید شیعیان جهان حضرت آیة الله العظمی محمد تقی بهجت (ره) در بعد از ظهر روز یکشنبه به تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال1388 به ملکوت اعلی پیوست.