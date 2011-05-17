عجله در حمله و بی دقتی در پرتاب پنالتی سبب باختمان شد

سید عباس آقا کوچکی بعد از باخت تیمش با نتیجه 80 بر 73 در برابر دانشگاه آزاد تهران که شامگاه دوشنبه در سالن آزادی تهران برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازیکنان راه وترابری قم در حمله و پرتاب‌های پنالتی در برابر دانشگاه آزاد تهران ضمن اینکه عجله می‌کردند، بی‌دقت بودند که 50 درصد پنالتی‌های ما گل نشدند و فکر می‌کنم همین دو عامل سبب باختمان شد.



وی با بیان اینکه اگر بازیکنان در پرتاب و حمله‌ها خود یک مقداری دقت می‌کردند پیروز میدان بودیم اضافه کرد: در مجموع بازیکنان راه و ترابری قم خوب ظاهر شدند و از بازیکنان راضی هستم.



وی با اشاره به اینکه تیم راه و ترابری قم به تیم بزرگی باخته است گفت: موسی نبی‌پور بازیکن دانشگاه آزاد در این بازی همچون یک ستاره ظاهر شد و به طور کلی تیم دانشگاه آزاد از ابتدای فصل تا کنون روند رو به رشدی را داشته است و در بازی قبل خود نیز تنها با یک امتیاز بازی را در برابر پتروشیمی واگذار کرد.



وی ادامه داد: دانشگاه آزاد در فصل جدید دو بازیکن خارجی جدید را به ترکیب تیمی خود اضافه کرده است و این تیم از لحاظ بازیکن پر قدرت و محتوا است.



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم اظهار داشت: امیدورام در دوربرگشت بتوانیم تیم دانشگاه آزاد تهران را در خانه شکست دهیم و بازی به دور سوم کشیده شود.



شایان ذکر است تیم راه و ترابری قم بازی دور رفت خود در برابر دانشگاه آزاد تهران را با نتیجه 80 بر 73 در سالن آزادی تهران واگذار کرد و بازی دور برگشت نیز روز پنج شنبه هفته جاری ساعت 17 در ورزشگاه دو هزارنفری شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.