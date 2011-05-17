اجرای طرح تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر در اهر و مرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ریاضی، صبح سه شنبه در جلسه این ستاد در اهر هدف از اجرای این طرح را عملی شدن و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اعلام کرد و افزود: اجرای این طرح همدلی تمام مسئولان، نیروهای انتظامی، نظامی، دادگستری و سایر نهاد های ذیربط را می طلبد.

جانشین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان شرقی، افزود: گروه های تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر در بین اقشار و اصناف مختلف باید از بین خودشان باشد که در این زمینه گروه های تذکر لسانی آموزش خواهند دید و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان شرقی نیز پیگیر خواهد بود.

امام جمعه اهر نیز در این جلسه اجرای بهتر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را وظیفه تمام آحاد جامعه اعم از مسئولان، روحانیان، خانواده ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و رسانه ها دانست.

حجت الاسلام حاجی زاده، گفت: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کم رنگ شود تسلط افکار و فرهنگ های بیگانه فراهم خواهد شد و نه تنها خودمان بلکه نسل های بعدی هم با مشکل روبرو خواهند شد چرا که مسئله امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به سازمان و مکان خاصی نیست بلکه در طول حیات انسان ها و با مسلمانان تا ابد است.