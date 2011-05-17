همه آمارهای وزیرارتباطات در روز ارتباطات/ ضریب نفوذ اینترنت 43 درصد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور امروز سه شنبه در مراسم روز جهانی ارتباطات و نخستین جشنواره فناوری جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویری آخرین دستاوردهای این حوزه را ارائه و برنامه های پنجم توسعه در این بخش را تشریح کرد.

وی با اشاره به شعار اصلی دولت دهم برای تحقق دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه در دولت های نهم و دهم در بحث واگذاری تلفن ثابت موفق به به روزرسانی خطوط تلفن شدیم و هم اکنون ضریب نفوذ این نوع تلفن 35.3 درصد است.

تقی پور ادامه داد: پاسخ به نیاز مردم در حوزه تلفن ثابت هم اکنون به اشباع رسیده و بازار سیاه آن از بین رفته و ظرفیت بلااستفاده زیادی در این شبکه موجود است.

وزیر ارتباطات در مورد موبایل نیز گفت: هم اکنون 56 میلیون و 555 هزار مشترک در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند که این آمار در سال 83، 5 میلیون مشترک بود و این از افزایش 11 برابری توسعه کاربر موبایل در کشور حکایت دارد.

وی با اشاره به ضریب نفوذ 72 درصدی موبایل در کشور گفت: هم اکنون تمام جمعیت فعال کشور بیش از یک سیم کارت دارند.

همه آمارهای وزیر ارتباطات در روز ارتباطات

ضریب نفوذ تلفن ثابت 35.3 درصد تعداد مشترکان موبایل در کشور 56 میلیون و 555 هزار مشترک توسعه کاربر موبایل در کشور 11 برابر افزایش یافت ضریب نفوذ موبایل در کشور 72 درصد تعداد موبایلهای تمام جمعیت فعال کشور بیش از یک سیم کارت تعداد دفاتر آی سی تی روستایی 10 هزار دفتر تعداد خدمات الکترونیکی از طریق پورتال ایران .IR 863 خدمت پورت های پرسرعت اینترنت یک میلیون و 450 هزار پورت پهنای باند کشور 43 گیگابیت بر ثانیه ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت 43.9 درصد ظرفیت فیبر نوری کشور به مرز 100 درصد نزدیک شدیم میزان توسعه شبکه ارتباطی کشور 46.5 گیگابیت بر ثانیه تعداد خطوط E1 292 هزار خط پهنای باند 26.8 گیگابیت بر ثانیه حجم پهنای باند اینترنت داخل کشور 43.4 گیگابیت بر ثانیه تعداد مدارس متصل به شبکه ملی اطلاعات تصال 17 هزار مدرسه توسعه فیبر نوری 46 هزار کیلومتر تعداد روستاهای دارای شبکه اینترنت پرسرعت 11 هزار روستا

تقی پور با بیان اینکه همه مناطق شهری و روستایی دارای مزیت ارتباطات هستند، اضافه کرد: امروزه خدمات پست بانک، بانک و مخابرات در روستاها فراهم است و با تبدیل دفاتر آی سی تی روستایی به پیشخوان دولت روز به روز بر حجم خدمات در روستاها افزوده می شود به نحوی که از 923 دفتر آی سی تی روستایی در ابتدای دولت نهم هم اکنون به 10 هزار دفتر آی سی تی روستایی رسیده ایم که این امر نشان از ارتقای 10 برابری این حوزه دارد.

وی در بخش فناوری اطلاعات به ارائه 863 خدمت الکترونیکی از طریق پورتال ایران .IR اشاره کرد و گفت: در بحث توسعه پورت های پرسرعت اینترنت که 13 هزار خط ADSL در سال 83 بود امروز به بیش از یک میلیون و 450 هزار پورت رسیده و آمار خطوط منصوبه یک و نیم برابر این تعداد است.

تقی پور از افزایش پهنای باند کشور از 2 گیگابیت به 43 گیگابیت بر ثانیه خبر داد و ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت را 43.9 درصد اعلام کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به زیرساخت های کشور در حوزه فیبر نوری از 46 هزار کیلومتر فیبر نوری بین شهری و 80 هزار کیلومتر فیبر شهری خبر داد و گفت: هم اکنون ظرفیت فیبر نوری کشور به مرز 100 درصد نزدیک شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت شبکه ملی اطلاعات می تواند تمام نیازهای کشور را در این بخش پاسخگو باشد ادامه داد: در بحث ترانزیت پهنای باند ظرفیت قابل قبولی از شمال به جنوب و شرق به غرب کشور فراهم شده است.

تقی پور میزان توسعه شبکه ارتباطی کشور را 46.5 گیگابیت بر ثانیه و توسعه فیبر نوری را 46 هزار کیلومتر عنوان کرد و ادامه داد: هم اکنون در کشور 292 هزار خط E1 وجود دارد. همچنین در بحث پهنای باند از ظرفیت 300 مگابیت بر ثانیه به 26.8 گیگابیت بر ثانیه رسیده ایم که تا پایان برنامه پنجم این حجم به 20 برابر افزایش یافته و 500 گیگابیت بر ثانیه خواهد شد.

وی حجم پهنای باند اینترنت داخل کشور را 43.4 گیگابیت بر ثانیه اعلام کرد که تا پایان برنامه پنجم به پنجاه برابر رقم فعلی افزایش می یابد.

همچنین علاوه بر رشد پهنای باند داخل کشور تامین پهنای باند کشورهای عراق و افغانستان را نیز در برنامه داریم.

تقی پور با اشاره به اتصال 17 هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات و 11 هزار روستا به شبکه اینترنت پرسرعت خاطر نشان کرد:هم اکنون 97 درصد روستاها دارای ارتباط و 90 درصد روستاها دارای تلفن خانگی هستند.

وزیر ارتباطات با اشاره به تکنولوژی موبایل و ارتقای آن از نسل 2 به 2.75 و زمینه سازی برای ورود نسل سوم موبایل به کشور تاکید کرد: درصد بسیاری از تجهیزات مخابراتی هم اکنون توسط صنعتگران داخل کشور تولید می شود.

وی ادامه داد: 6 اپراتور در زمینه ارائه خدمات ارتباطات سیار فعال هستند که اپراتور اول 52 هزار و 600 روستا را تحت پوشش خود دارد. اپراتور ایرانسل نیز با بیش از 18 میلیون مشترک در هزار و 68 شهر پوشش جمعیتی 77 درصدی را به خود اختصاص داده است.

تقی پور گفت در بحث پروانه اپراتور سوم موبایل نیز از پایان این ماه به صورت آزمایشی و محدود سیم کارت های این اپراتور ارائه و در صورت طی مراحل کیفیت و قابل قبول بودن سرویس های آن به صورت عمومی عرضه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به خدمات دهی پست بانک در 10 هزار روستا و ارائه خدمت رسانی به بیش از یک میلیون و 600 خانوار در بحث هدفمندی یارانه ها به پروانه های ارائه شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات نیز اشاره کرد و گفت: در عرصه اپراتورهای اینترنت 1644 پروانه صادر شده و 164 شرکت نیز دارای پروانه ISDP ، هفت اپراتور دارای پروانه SAP، یازده اپراتور دارای پروانه PAP و پنج اپراتور دارای پروانه وایمکس هستند.

وی با تاکید بر توسعه آی سی تی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اقتصاد دانش بنیان، عدالت اجتماعی، توسعه قضایی و ارتقای سلامت به برنامه های دولت عدالت محور برای توسعه خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در این راستا 12 کمیته تخصصی فاوا در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت تشکیل شده تا بتوانیم شعار اصلی دولت نهم و دهم را در خدمتگزاری و پیشرفت کشور جامه عمل بپوشانیم.