افشین پایانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، جلب اعتماد مردم را در افزایش کمک های مردمی موثر دانست و افزود: علاوه بر جلب این اعتماد، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان طرح هایی را نیز برای جذب سلایق مختلف مردم و خیرین در نظر گرفته است.



کمیته امداد استان 40 نوع طرح برای جذب سلایق خیرین برنامه ریزی کرده است



وی در ادامه با بیان این که در استان قم 120 هزار خیر به صورت مستمر با کمیته امداد همکاری دارند و محرومین استان را حمایت می کنند، تصریح کرد: در راستای جذب سلایق نیکوکاران و خیرین، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم 40 نوع طرح را برنامه ریزی کرده است.



پایانی فر در خصوص طرح های کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان قم گفت: جمع آوری صدقات با استفاده از نصب صندوق در معابر، منازل و یا محل کار، اجرای طرح احسان دانش آموز،اکرام ایتام، طرح مجمع حامیان سلامت نهاد خانواده(محسن)، احسان زائر در بدو و بعد از سفر و ... از جمله این طرح ها است.



وی در خصوص طرح احسان دانش آموز بیان داشت: به منظور مشارکت دانش آموزان در عرصه کمک به نیازمندان جامعه و توسعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری، کمیته امداد با همکاری سازمان آموزش و پرورش اقدام به راه اندازی طرح احسان دانش آموز نموده است.



معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم افزود: این اقدام با توزیع قلک های پلاستیکی در بین دانش آموزان سطوح ابتدایی و راهنمایی در سراسر استان و از طریق همکاری انجمن های اولیاء و مربیان مدارس صورتمی گیرد.



وی در ادامه گفت: کمک ها و مساعدت های دانش آموزان مشمول طرح، در سال یک یا دو بار جمع آوری و به نیازمندان اهداء می شود.



طرح محسن در هفت سرفصل جذب مخاطب دارد



پایانی فر همچنین با بیان این که طرح محسن نیز در هفت سرفصل جذب مخاطب دارد، اظهار داشت: مجمع حامیان سلامت نهاد خانواده به منظور حمایت از اقشار نیازمند در بخش های بهداشت و درمان، رفع نیازهای فرهنگی، احداث مسکن، ایجاد خودکفایی و اشتغال پایدار و ... تشکیل می شود و به عنوان حامی از مددجویان حمایت می کند.



وی در خصوص اهداف این طرح بیان داشت: بهره گیری از کمک های فکری خیرین و شبکه های مردمی در راستای سازماندهی امور نیازمندان، افزایش اعتماد عمومی حامیان در قبال کمک های صورت گرفته به افراد تحت حمایت، بهبود تعامل سازنده با خیرین حقیقی و حقوقی و سایر گروه های همگن با فعالیت های امداد از جمله اهداف اساسی این طرح است.