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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

20مسجد در فارسان اقامه نماز جماعت دارند

20مسجد در فارسان اقامه نماز جماعت دارند

فارسان - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی فارسان گفت: 20 مسجد در این شهرستان نماز جماعت را اقامه می کنند و فعال هستند.

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در فارسان اظهار داشت: تعداد 20 مسجد در شهرستان فارستان فعال هستند ونماز جماعت دارند.

وی افزود: با وجود اینکه تقریبا همه روستاهای بالای 100 خانوار ما از نعمت روحانی برخوردار هستند اما برخی روستاها که جمعیت چند هزار نفری دارند و از چندین مسجد بهره می برند مردم متقاضی روحانیون بیشتری برای اسقرار دائمی هستند.
 
در این 20 مسجد  تعداد 13 روحانی مستقر و هجرت فعالیت می‌کنند.
 
فارسان در فاصله 50 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.
 
کد مطلب 1314023

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