20مسجد در فارسان اقامه نماز جماعت دارند

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در فارسان اظهار داشت: تعداد 20 مسجد در شهرستان فارستان فعال هستند ونماز جماعت دارند.

وی افزود: با وجود اینکه تقریبا همه روستاهای بالای 100 خانوار ما از نعمت روحانی برخوردار هستند اما برخی روستاها که جمعیت چند هزار نفری دارند و از چندین مسجد بهره می برند مردم متقاضی روحانیون بیشتری برای اسقرار دائمی هستند.

در این 20 مسجد تعداد 13 روحانی مستقر و هجرت فعالیت می‌کنند.

فارسان در فاصله 50 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.

