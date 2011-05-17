به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان میراث فرهنگی ایلام اظهار داشت: استان ایلام دارای جاذبه های بکر و آثار تاریخی متنوعی است.

وی بیان داشت: ظرفیت گردشگری استان ایلام به عنوان یک پتانسیل مهم نیازمند توسعه و استفاده برای اهداف استان است.

اعلایی عنوان کرد: یکی از مهمترین نیازهای استان ایلام در بخش گردشگری ایجاد زیرساختهای لازم برای فعال شدن این بخش مهم است.

این مسئول افزود: باید با برنامه های مختلف در بخش گردشگری استان ایلام این ظرفیت مهم در استان را شکوفا کرد از آن برای اشتغال و توسعه استان استفاده کرد.

استان ایلام دارای جاذبه های متنوع گردشگری و بیش از 700 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور است.