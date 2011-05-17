به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا رزاقی در ششصدو بیستمین نشست هیئت رئیسه دانشگاه با بیان این مطلب افزود: ارتقای سطح دانش و پژوهش دانشکده‌ها از وظایف دانشگاه محسوب می‌شود و در این راه موضوع متوازن کردن نسبت دانشجو به استاد در چارت‌های تشکیلاتی در جلسه هیئت امنا مطرح خواهد شد.

رزاقی خاطرنشان کرد: در سال جاری که به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است باید فرصت را مغتنم شمرده و از امکانات موجود حداکثر استفاده را ببریم. به نحوی که حتی در مواقع لازم در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری نیز از امکانات محدود، استفاده‌های مشترک و چندجانبه‌ای صورت پذیرد.