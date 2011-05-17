بهزیستی ایلام در اجرای طرح فقرزدایی در کشور برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرخ لقا جمشیدزاده ظهر سه شنبه در بهزیستی ایلام با اعلام این خبر افزود: طرح مذکور سال گذشته در دو محله "خاتمیه" شهرستان ایلام و "جهانگیرآباد" شهرستان دره شهر خوشبختانه با موفقیت و کیفیت مطلوب اجرا شده است.

وی ادامه داد: در این طرح آسیبهای اجتماعی این محله ها شناسایی و اقدامات مداخله ای از طریق مردم ساکن این مناطق و کلینیکهای مددکاری انجام شد .

وی اعتبار هزینه شده این طرح در سال گذشته را 140 میلیون ریال عنوان کرد.