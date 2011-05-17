  1. استانها
  2. ایلام
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

بهزیستی ایلام در اجرای طرح فقرزدایی در کشور برتر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی بهزیستی ایلام گفت: این استان در اجرای طرح فقرزدایی در محله های حاشیه شهرها در طول سال گذشته به عنوان برتر کشور شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرخ لقا جمشیدزاده ظهر سه شنبه در بهزیستی ایلام با اعلام این خبر افزود: طرح مذکور سال گذشته در دو محله "خاتمیه" شهرستان ایلام و "جهانگیرآباد" شهرستان دره شهر خوشبختانه با موفقیت و کیفیت مطلوب اجرا شده است.

وی ادامه داد: در این طرح آسیبهای اجتماعی این محله ها شناسایی و اقدامات مداخله ای از طریق مردم ساکن این مناطق و کلینیکهای مددکاری انجام شد.

وی اعتبار هزینه شده این طرح در سال گذشته را 140 میلیون ریال عنوان کرد.

وی اظهار داشت: طرح فقرزدایی مناطق حاشیه شهرها با هدف کاهش و رفع آسیبهای اجتماعی این مناطق سال 86 در این استان آغاز و خوشبختانه تاکنون با موفقیت اجرا شده است.

کد مطلب 1314032

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار