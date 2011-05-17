شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهدشت آبیاری می شود

آرش مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر در دهدشت افزود: طرح ملی انتقال آب به اراضی کشاورزی غرب دهدشت هم اکنون 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 17 خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: این طرح شامل احداث بند انحرافی بر روی رودخانه مارون، دو ایستگاه پمپاژ، خط انتقال فولاد، مخازن ذخیره آب و ایستگاه های حفاظت با 52 میلیارد ریال اعتبار است.

مصلح بیان داشت: اراضی این منطقه برای کشاورزی و باغداری بسیار مستعد هستند و با بهره برداری از این پروژه تحول بزرگی در بخش کشاورزی این شهرستان ایجاد می شود.

سرپرست اداره کل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: این اراضی پیش از این به صورت دیم کشت می شد و در سالهای خشکسالی نیز به دلیل کاهش بارندگی کشت نمی شد.

مصلح، اشتغالزایی، تولید محصولاتکشاورزی، احداث صنایع تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها را از مهمترین مزایای این طرح عنوان کرد.

سرپرست اداره کل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این مصوبه از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان در بخش آب و کشاورزی است.