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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهدشت آبیاری می شود

شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهدشت آبیاری می شود

دهدشت - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: با بهره برداری از پروژه انتقال آب به اراضی غرب دهدشت، شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیم منطقه دهدشت آبیاری می شود.

آرش مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر در دهدشت افزود: طرح ملی انتقال آب به اراضی کشاورزی غرب دهدشت هم اکنون 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 17 خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: این طرح شامل احداث بند انحرافی بر روی رودخانه مارون، دو ایستگاه پمپاژ، خط انتقال فولاد، مخازن ذخیره آب و ایستگاه های حفاظت با 52 میلیارد ریال اعتبار است.

مصلح بیان داشت: اراضی این منطقه برای کشاورزی و باغداری بسیار مستعد هستند و با بهره برداری از این پروژه تحول بزرگی در بخش کشاورزی این شهرستان ایجاد می شود.

سرپرست اداره کل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: این اراضی پیش از این به صورت دیم کشت می شد و در سالهای خشکسالی نیز به دلیل کاهش بارندگی کشت نمی شد.

مصلح، اشتغالزایی، تولید محصولاتکشاورزی، احداث صنایع تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها را از مهمترین مزایای این طرح عنوان کرد.

سرپرست اداره کل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این مصوبه از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان در بخش آب و کشاورزی است.

کد مطلب 1314033

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