به گزارش خبرنگار مهر، رکابزنان تور دوچرخه سواری آذربایجان مرحله پنجم این رقابتها را در مسیر شبستر به ارومیه پیش از پیش از ظهر سه شنبه آغاز کرده و 158 کیلومتر را پیش روی دارند.
مسیری که رکابزنان بیشتر مسیر را بدون سربالایی طی کرده و در سپس وارد منطقه ای می شوند که به نبرد دوچرخه و رکابزن با گردنه قوشچی می پردازد.
در این مرحله رکابزنان سه خط امتیازی پیش روی دارند در کیلومتر های 27 ، 64 و 96 و خط کوهستان در کیلومتر 129 مسابقه قرار دارد.
پتروشیمی تبریز همچنان پیشتاز تور بیست و ششم آذربایجان / تیم آلمانی در تعقیب تیم تبریزی
با پایان مرحله چهارم تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان تیم پتروشیمی تبریز همچنان به پیشتازی خود در رقابتها ادامه داد.
تا پایان مرحله چهارم تیم پتروشیمی تبریز با 20 ساعت و 52 دقیقه و 26 ثانیه پیشتاز بوده و پس از تیم تبریزی تیم NSP آلمان با زمان 20 ساعت و 54 دقیقه و 47 ثانیه در رده دوم است و تیم "میشی" ایتالیا با 20 ساعت و 55 دقیقه و شش ثانیه در جایگاه سوم قرار داد.
در رده بندی کلی در بخش انفرادی نیز مهدی سهرابی همچنان پیراهن طلایی را بر تن خواهد داشت، وی با زمان هفت ساعت و 28 دقیقه و 23 ثانیه برترین رکابزن زمانی است و حسین عسگری و قادر میزبانی با هفت ساعت و 28 دقیقه و 38 و 39 ثانیه دوم و سوم هستند.
الکسی لیاکوف رکبزن تیم "ترک آستانه" قزاقستان پیراهن های امتیازی و کوهستان را به ترتیب با 16 و 12 امتیاز در اختیار خود دارد و مهدی سهرابی نیز پیراهن بهترین رکابزن آسیایی را بر تن دارد.
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