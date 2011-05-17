به گزارش خبرنگار مهر، رکابزنان تور دوچرخه سواری آذربایجان مرحله پنجم این رقابتها را در مسیر شبستر به ارومیه پیش از پیش از ظهر سه شنبه آغاز کرده و 158 کیلومتر را پیش روی دارند .

مسیری که رکابزنان بیشتر مسیر را بدون سربالایی طی کرده و در سپس وارد منطقه ای می شوند که به نبرد دوچرخه و رکابزن با گردنه قوشچی می پردازد .

در این مرحله رکابزنان سه خط امتیازی پیش روی دارند در کیلومتر های 27 ، 64 و 96 و خط کوهستان در کیلومتر 129 مسابقه قرار دارد .

پتروشیمی تبریز همچنان پیشتاز تور بیست و ششم آذربایجان / تیم آلمانی در تعقیب تیم تبریزی

با پایان مرحله چهارم تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان تیم پتروشیمی تبریز همچنان به پیشتازی خود در رقابتها ادامه داد .

تا پایان مرحله چهارم تیم پتروشیمی تبریز با 20 ساعت و 52 دقیقه و 26 ثانیه پیشتاز بوده و پس از تیم تبریزی تیم NSP آلمان با زمان 20 ساعت و 54 دقیقه و 47 ثانیه در رده دوم است و تیم "میشی" ایتالیا با 20 ساعت و 55 دقیقه و شش ثانیه در جایگاه سوم قرار داد .

در رده بندی کلی در بخش انفرادی نیز مهدی سهرابی همچنان پیراهن طلایی را بر تن خواهد داشت، وی با زمان هفت ساعت و 28 دقیقه و 23 ثانیه برترین رکابزن زمانی است و حسین عسگری و قادر میزبانی با هفت ساعت و 28 دقیقه و 38 و 39 ثانیه دوم و سوم هستند .