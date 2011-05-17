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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

هاشمی تاکید کرد:

لزوم تعدیل نیروهای ناکارآمد در شهرداریهای هرمزگان

لزوم تعدیل نیروهای ناکارآمد در شهرداریهای هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان بر تعدیل نیروهای فاقد کارآمد جذب شده در شهرداریهای این استان که تنها سبب افزایش هزینه ها و بر زمین ماندن کارها شده اند، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی ظهر سه شنبه در نشست مشترک معاون عمرانی وزیر کشور با شهرداران و دهیاران استان، گفت: این ضرورت احساس می شود که نیروهای متخصص، جایگزین نیروهای فاقد کارآمد در شهرداریها شوند چراکه این نیروها تنها عامل افزایش هزینه ها و بر زمین ماندن کارها در شهرداریها می شوند. 

وی افزود: در برخی شهرداریها نیز که با کمبود نیرو مواجه اند، باید  پیگیری های لازم جهت جبران کمبود نیروی انسانی و دریافت مجوز جذب نیرو با مساعدت معاونت عمرانی وزرات کشور انجام گیرد.

استاندار هرمزگان در ادامه افزود: با وجود اینکه در بخش هدفمندسازی یارانه ها بیشتری مشکلات را در حوزه های حمل و نقل و شهرداریها داشتیم، خوشبختانه این معضلات با تدابیر بسیار خوب شهرداران استان مرتفع شد که در این رابطه آنان را شایسته تقدیر و تشکر می دانیم.

هاشمی همچنین با اشاره به کاهش میزان مهاجرت روستائیان استان به شهرها، بر اهمیت این مسئله تاکید کرد و گفت: باید امکانات روستاهای استان را بهبود بخشیده و با ایجاد زمینه اشتغال که هزینه های کمتری را در روستاها دارد، از مهاجرت آنان به شهرها جلوگیری کرد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: در این رابطه دهیاران استان باید با جدیت هرچه بیشتر مشکلات موجود در روستاها را به ویژه در بخش کشاورزی رصد کرده و ضمن انعکاس آنها، مسئولان امر را در رفع سریع معضلات یاری کنند. 

کد مطلب 1314042

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