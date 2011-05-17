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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

فوتبال لیگ قهرمانان آسیا/

داور ژاپنی دیدار سپاهان و بنیادکار ازبکستان را قضاوت می‌کند

داور ژاپنی دیدار سپاهان و بنیادکار ازبکستان را قضاوت می‌کند

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران ژاپنی دیدار تیم های سپاهان اصفهان و بنیاد کار ازبکستان را قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار تیم های سپاهان اصفهان و بنیادکار ازبکستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا که روز 3 خرداد ماه جاری در ورزشگاه فولاد شهر برگزار خواهد شد را "توما ماساکی" از ژاپن به همراه دو کمک داور هموطن خود قضاوت خواهد کرد. از سوی AFC سعد کمیل از کویت و وتام کار از هند به عنوان ناظر داوری و مسابقه این دیدار انتخاب شده اند.  
کد مطلب 1314043

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