به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حالیکه قرار بود هیئتی از استان کردستان به ریاست استاندار و با حضور تعدادی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی این استان راهی استان سلیمانیه عراق شوند، به دلیل شرایط نامناسب جوی و عدم امکان پرواز هواپیما لغو شد.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود که هیئتی از استان کردستان امروز وارد سلیمانیه عراق شوند و علاوه بر دیدار با مسئولان این استان زمینه های افزایش مبادلات مرزی و همکاری های دو جانبه را بررسی کنند و بعد از آن با همراهی استانداران استان های کرمانشاه و آذربایجان غربی در نشستی مشترک با مسئولان اقلیم کردستان عراق در اربیل شرکت کنند.

در حالی که قرار بود این هیئت صبح امروز و ساعت 8 صبح از طریق پرواز سنندج - سلیمانیه وارد شمال عراق شوند ولی بعد از گذشت پنج ساعت و به دلیل شرایط جوی پرواز فوق لغو و سفر هیئت استان کردستان به شمال عراق هم لغو شد.

در همین حال تمامی پروازهای فرودگاه سنندج تا این لحظه به دلیل بارش باران و شرایط نامناسب جوی لغو شد.