بانکها با کارآفرینان همکاری بیشتری کنند

ایوب پاپری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در برازجان افزود: چند سالی طول کشیده تا این واحدها به مرحله تولید برسند و همین گذر زمان باعث شده اقساط تسهیلاتشان عقب بیفتد و حالا دست به گریبان مشکلات مالی و نبود سرمایه در گردش هستند .

وی افزود: هم اکنون زمانی است که بانکها باید به این واحدها کمک کنند تا تولید متوقف نشود اما چون این واحدها در فهرست بدهکاران بانکی هستند هیچ تسهیلاتی در اختیارشان قرار نمی گیرد .

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از بخش تولید و اعتماد به کارآفرینان موجب اشتغال و رونق اقتصادی استان و کشور خواهد شد.