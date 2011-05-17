  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

پاپری:

بانکها با کارآفرینان همکاری بیشتری کنند

بانکها با کارآفرینان همکاری بیشتری کنند

برازجان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها در سال جهاد اقتصادی با کارآفرینان و تولیدکنندگان مهربانتر باشند و همکاری بیشتری کنند تا چرخه صنعت و تولید همچنان بچرخد.

ایوب پاپری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در برازجان افزود: چند سالی طول کشیده تا این واحدها به مرحله تولید برسند و همین گذر زمان باعث شده اقساط تسهیلاتشان عقب بیفتد و حالا دست به گریبان مشکلات مالی و نبود سرمایه در گردش هستند.

وی افزود: هم اکنون زمانی است که بانکها باید به این واحدها کمک کنند تا تولید متوقف نشود اما چون این واحدها در فهرست بدهکاران بانکی هستند هیچ تسهیلاتی در اختیارشان قرار نمی گیرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از بخش تولید و اعتماد به کارآفرینان موجب اشتغال و رونق اقتصادی استان و کشور خواهد شد.

کد مطلب 1314049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها