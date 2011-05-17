3.5 میلیون تن محصولات آروماتیکی از پتروشیمی نوری صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستمی بعد از ظهر سه شنبه با بیان اینکه صدور محصولات پتروشیمی نوری در عسلویه استان بوشهر در سال گذشته دو میلیارد و 800 میلیون دلار درآمد عاید کشور کرده است، افزود: عمده این محصولات به آسیای شرقی و جنوب شرقی و حاشیه جنوبی خلیج فارس و هند صادر شد ه است.

وی اظهارداشت: پتروشیمی نوری با صدور این میزان محصول 30 درصد درآمدهای صنعت پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده است .

مدیرعامل مجتمع نوری افزود: این مجتمع به عنوان بزرگترین واحد تولید آروماتیک جهان از سال 85 در مدار تولید قرار گرفت که محصولات آن در تولید پلی استرها، الیاف مصنوعی، رنگها، رزینها، بطری های یکبار مصرف، ترکیبات دارویی، سموم دفع آفات و حلال های صنعتی به کار می رود .