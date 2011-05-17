به گزارش خبرگزاری مهر، "خیابان بیست و چهارم" داستان مرد جوانی است که به ظاهر عاشق خانواده است. خانواده‌ای با نظام و قواعد ساخته ذهن خویش. او زندگی را برای نظم می‌خواهد. این بینش و تعارض او با نظام‌های عادی زندگی، اتفاقاتی را بین او و همسر و فرزندش به وجود می‌آورد.

این فیلم با بازی نیکی کریمی، جمشید هاشم پور، حمید گودرزی، شیلا خداداد، مهدی ماهانی، بهاره افشاری و ..... یک شنبه اول خردادماه در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای ارسباران روی صحنه می‌رود. جلسه پرسش و پاسخ این فیلم بعد از نمایش با حضور سعید اسدی کارگردان و تهیه‌کننده و سایر عوامل فیلم برگزار خواهد شد.

علاقمندان به منظور شرکت در این برنامه و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران، واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.