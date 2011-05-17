به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباسعلی خلدی صبح سه شنبه در جریان بازدید مدیرکل و کارشناسان دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان از ادارهکل بهزیستی زنجان افزود: کار در بهزیستی جزو مشاغل سخت است و کارکردن در این سازمان با توجه به سطح پایین حقوق و دستمزد، فقط نیاز به عشق و علاقه دارد.
وی ادامه داد: ۶۵ درصد از چارت بهزیستی بلاتصدی است و در حال حاضر فقط ۳۵ درصد از پستهای این سازمان، نیرو داریم که اغلب آنها نیز در حال بازنشستگی هستند یا مدارک تحصیلی پایینی دارند.
خلدی با اشاره به فعالیتهای تخصصی سازمان بهزیستی افزود: نیروی انسانی مهمترین سرمایه یک سازمان است و برای انجام فعالیتهای تخصصی وجود نیروی کارشناس و متخصص لازم است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: رفع مشکل کمبود نیروی انسانی و جذب نیروهای کارشناس و متخصص و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی و قراردادی از مهمترین دغدغههای این سازمان است.
همچنین مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان گفت: ۵۰ درصد از نیروهای کارشناس بهزیستی بهصورت قراردادی مشغول بهکار هستند در حالی که تأمین امنیت شغلی کارکنان قراردادی و شرکتی موجب بالا رفتن انگیزه فعالیت در این افراد خواهد شد و آنها خواهند توانست با آرامش فکری بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند .
بهرام جلیل خانی کار کردن در سازمانی چون بهزیستی، بسیار سخت و حساس است افزود: فعالیتهای این سازمان نقش مهمی در جامعه دارد و اگر کسی انگیزه مالی داشته باشد، هرگز نمیتواند در بهزیستی کار کند، چرا که کار در بهزیستی نیاز به علاقه و عشق به مردم دارد.
وی رفع مشکل نیروی انسانی بهزیستی را از اولویتهای مهم این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: تلاش برای اخذ یک مجوز خاص جهت سازمان بهزیستی در سطح کشور، میتواند مشکل نیروی انسانی این سازمان را حل کند.
جلیل خانی افزود: در استان نیز اولویت برای جابهجایی نیرو از ادارات دیگر به بهزیستی را در دستور کار قرار میدهیم تا با جذب نیروی کارشناسی مرتبط، مشکل نیروی انسانی این سازمان رفع شود.
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