"یک جغد گمشده" برنده جایزه کتاب کودک ایرلند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایریش تایمز، این کتاب که اولین اثر نویسنده محسوب میشود و برای کودکان یکونیم تا چهار ساله نوشته شده داستان جوجه جغد یتیمی را نقل میکند که به صورت تصادفی از لانهاش پایین افتاده و برای بازگشت نیاز به کمک دارد.
هاگتون این کتاب را اولبار توسط یک ناشر کرهای برای کمک به آموزش زبان انگلیسی برای کودکان شرق آسیا به چاپ رساند که با ارائه آن در نمایشگاه کتاب بولونیا مورد توجه قرار گرفت.
هیئت داوران کتاب ضمن درخشان خواندن "یک جغد گمشده" آن را دارایی متنی ساده همراه با جلوههای بصری دانستهاند که به جنبههای روانی اضطراب و هیجان گمشدن اشاره دارد.
هاگتون که تصویرگری کتابش را خود انجام داده هماکنون با روزنامه گاردین و ایریش تایمز همکاری میکند.
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