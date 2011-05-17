حسین گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه بیش از 800 اثر در بخشهای ادبی و تجسمی به دیبرخانه این جشنواره ارسال شده، اظهار داشت: در بخس تجسمی از آثار پذیرفته شده نمایشگاهی برپا شده که پس از داوری و اعلام نظر هیئت داوران آثار برگزیده در روز اختتامیه معرفی و مورد تقدیر می دهند.

وی افزود: در بخش ادبی نیز در هریک از بخشهای شعرکوتاه، شعرکلاسیک و داستان کوتاه سه نفر برگزیده انتخاب و مورد تقدیر و تجلیل قرار می‌گیرند.

مدیر کل اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی یادآور شد: تأکید بر ارزشهای هنر متعالی انقلاب اسلامی، معرفی شخصیت والای حضرت فاطمه(س)، ایجاد بستر مناسب برای بروزخلاقیت‌های هنری و انتقال پیام هنرمندان، ارج نهادن به هنر معنوی و دینی، معرفی وتعالی ارزش‌های والای هنرایرانی و اسلامی، معرفی آخرین دستاوردهای ادبیات و هنرهای تجسمی هنرمندان وشناسایی هنرمندان معاصر فعال از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.