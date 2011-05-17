موفقیت پیوند کبد در شیراز بیش از 90 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملک حسینی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری دهمین کنگره انجمن پیوند اعضای ایران گفت: در حال حاضر روزانه شاهد انجام عمل پیوند در بیمارستان نمازی شیراز هستیم و حتی در برخی از مواقع سه تا چهار عمل را در یک زمان انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه بیماریهای کبدی در حال رشد است، افزود: در حال حاضر به دلیل نوع زندگی و تغذیه بیماریهای کبدی در حال افزایش است و در صورتیکه امروز به بحث پیشگیری کمتر توجه کنیم در آینده با مشکلات فراوان مواجه خواهیم شد.

رئیس بخش پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه سخنان خود از نبود فرهنگ تغذیه به عنوان یکی از مهمترین دلایل مشکلات جسمی در استان نام برد و یادآور شد: امروز در بحث غذا با فقر فرهنگی مواجه هستیم و مهمترین دلیل بروز بیماریهای مختلف نیز استفاده فراوان وبیش از حد از غذاهای فست فودی است که مسئولان باید به فکر راه مقابله با این چالش باشند.

ملک حسینی در ادامه سخنان خود به کمبود برخی از امکانات برای تسریح در بحث پیوند اشاره کرد و گفت: در ایران هواپیمای اورژانسی نداریم در حالیکه برای انجام عمل پیوند و جابجایی عضو پیوندی به سرعت عمل بالایی احتیاج است البته در حال حاضر هواپیماهای مسافربری اینگونه فعالیتها را انجام میدهند.

وی تصریح کرد: با تمامی توان سعی کردیم بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز را حفظ کنیم چراکه در کشور ما هزینه 120 میلیون تومانی پیوند کبد با مبلغی حدود 25 میلیون تومان که از جانب دولت پرداخت می شود انجام می گیرد.