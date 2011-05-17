مرتضی شایسته در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم متعلق به شاهرخ بحرالعلومی است که بازنویسی نهایی آن توسط پیمان قاسمخانی انجام می‌شود.

وی افزود: حدود 90 درصد "مانکن شدن" در کانادا و مابقی در ایران فیلمبرداری می‌شود. این فیلم به موضوع مهاجرت و مشکلات مربوط به آن می‌پردازد. در این فیلم بازیگران حرفه‌ای ایرانی و کانادایی به ایفای نقش می‌پردازند.

مرتضی شایسته تاکنون تهیه‌کنندگی فیلم‌های "قصه پریا"، "شیش و بش"، "امشب شب مهتابه"، "محاکمه"، "سربازهای جمعه" و... را برعهده داشته است. شاهرخ بحرالعلومی دستیاری کارگردان در فیلم‌های "اعتراض"، "مرسدس" و... را برعهده داشته است.