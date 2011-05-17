به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سادات شامگاه دوشنبه بعد از برتری تیمش در برابر صبای قم که در استادیوم جهان پهلوان تختی قم برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه تمام تیم‌های حاضر در مسابقات فوتبال امیدهای دسته اول کشور در یک سطح بودند همین امر باعث شد بازی سخت در برابر تیم‌ها داشته باشیم.



وی اظهار داشت: مرحله نهایی فوتبال امیدهای دسته اول کشور در دو گروه برگزار شد‌، تمام تیم‌هایی که در قم بودند تیم های اول و دوم گروهای سه گانه مرحله مقدماتی بودند و فدراسیون فوتبال بدون حضور سرپرستان تیم‌ها قرعه کشی را انجام داده بود.



سرمربی تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز اظهار داشت: تیم شیراز در بین چهار تیم برتر بود اما به حق خود نرسید و تیم صبا نیز با توجه به شرایط میزبانی، منسجم و هماهنگ بازی کرد.



سادات افزود: پیش از اینکه وارد قم شویم از اینکه مسابقات فوتبال امیدهای دسته اول کشور بروی چمن مصنوعی انجام می‌شود اطلاعی نداشتم با این وجود بازیکنان ما با تلاش بسیار موفق به صعود شدند.



وی با بیان این‌که برای فصل آینده همین ترکیب را در لیگ برتر حفظ خواهیم کرد، گفت: سه بازیکن از تیم دسته یک بزرگسال ماشین سازی تبریز بودند که اخیرا بازی خودشان را در لیگ دسته یک آزادگان به پایان رسانده بودند .



شایان ذکراست در پایان مرحله نهایی مسابقات فوتبال امیدهای دسته اول کشور که به مدت پنج روز در قم برگزار شد، سرانجام از بین تیم های صبای قم، ماشین سازی تبریز، ملی حفاری اهواز، پیام ارتباطات شیراز و وفولاد یزد دو تیم ماشین سازی تبریز و صبای قم راهی لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور شدند.

