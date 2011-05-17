به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: نمایش نمادین آیین گل غلتان نوزاد درکاخ گلستان، برپایی نمایشگاه سفال در موزه اقوام گرمسار، نمایشگاه سفال و گلیم در مهدیشهر و نمایشگاه عکس های قدیمی مجموعه تاریخی بسطام در موزه عرفان شرق شاهرود از برنامه های روز نخست هفته میراث فرهنگی است.

وی افزود: سکه های پارتی نیز برای اولین بار و در نخستین روز هفته میراث فرهنگی با عنوان "روز میراث فرهنگی و موزه" در موزه عشایری ایل سنگسر به نمایش گذاشته می شود.

یزدانی رونمایی از تمبر یادبود محراب مسجد جامع بسطام در مجموعه تاریخی بسطام، نمایش بازسازی شده قبر هزاره اول قبل از میلاد در موزه شاهرود، افتتاح موزه وسایل مردم شناسی مرتبط با آب در تکیه برنجی شاهرود و برپایی نمایشگاه عکس آثار تاریخی در خانه لطفی دامغان را از برنامه های روز دوم این هفته عنوان کرد.

وی افزود: ارائه بلیط رایگان بازدید از موزه پهنه سمنان به نمازگزاران در سمنان، بازدید از آثار تاریخی شهرهای استان و برگزاری چهارمین جشنواره سفر به دشت شقایق همراه با برگزاری مسابقه کشتی سنتی و موسیقی محلی از برنامه های روز سوم این هفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از برپایی نمایشگاه آثار سفالین در خانه لطفی دامغان در چهارمین روز از هفته میراث فرهنگی خبر داد.

یزدانی بازدید مسئولان استان و شهرستان ها از آثار مرمت شده سطح استان، برگزاری مسابقه اسکیس دانشجویان معماری و تجلیل از استادکار سرشناس صنایع دستی در گرمسار از دیگر برنامه های هفته میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: جمجمه جراحی شده و جام انیمیشن نیز روز دوشنبه هفته آینده در موزه پهنه سمنان به نمایش گذاشته می شود.

وی از طنین انداز شدن سوت کارخانه ریسمان ریسی شهر سمنان و بزرگداشت مقام مادران هنرمند در موزه اقوام گرمسار در روز پایانی این هفته خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان یاد آور شد: بیست و هشتم اردیبهشت تا سوم خرداد ماه به عنوان هفته میراث فرهنگی نامگذاری شده است.