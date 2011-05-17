57 میلیون نفر در کشور کارت ملی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد ناظمی اردکانی عصر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان اظهار داشت: 700 اداره در سراسر کشور در یک شبکه مطمئن اطلاعات خود را به سازمان ثبت احوال ارسال می کنند.

وی افزود: در اجرای طرح تحول اقتصادی 71 میلیون مورد تطبیق اطلاعات انجام شد و با همکاری وزارت امور خارجه ابهامات مسائل حقوقی و سجلی ایرانیان خارج از کشور نیز برطرف شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور آرشیو اسناد این سازمان را 120 میلیون سند عنوان کرد.

استاندار بوشهر اطلاعات ثبت احوال سنگ بنای هرگونه تصمیم گیری در کشور عنوان کرد و گفت: باید موانع دسترسی و اعلام اطلاعات فردی برطرف شود.

محمدحسین جهانبخش اضافه کرد: توجه به نیروی انسانی به عنوان شاخص اصلی توسعه پایدار مهم است و باید با فرهنگ سازی مناسب کسب اطلاعات حیاتی شهروندان و دسترسی به آنها را در هر زمان امکان پذیر کنیم.

وی افزود: استان بوشهر بعد از تهران بیشترین اتباع خارجی را در خود جای داده که باید برای شناسایی و ساماندهی آنها برنامه ریزی کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر نیز گفت: افزایش ضریب ایمنی اسناد و مدارک هویتی در حال انجام است و در آینده نزدیک صدور شناسنامه مکانیزه در همه ادارات ثبت احوال استان انجام می شود.

کیامرث صالحی نیا اضافه کرد: امسال 700 میلیون تومان اعتبار عمرانی و دو میلیارد و 25 میلیون تومان اعتبار جاری درخواست شده است.

در پایان از کسانی که با این سازمان همکاری کرده اند، تقدیر شد.