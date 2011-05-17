به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمان در دومین نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان، با اشاره به اهمیت و جایگاه پر کردن صحیح اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان، گفت: مهارت و حرفه آموزی در اوقات فراغت باید در رأس امور برنامه ریزی های مسئولان پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش قرار گیرد.

نجار با اشاره به اهمیت و جایگاه پر کردن صحیح اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان، گفت: مهارت و حرفه آموزی در اوقات فراغت باید در رأس امور برنامه ریزی های مسئولان پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش قرار گیرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش افزود: استفاده دانش آموزان از کلاس های تابستانی، با برنامه ریزی دقیق مسئولان آموزش و پرورش ثمربخش خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری برخی کلاس های تابستانی اوقات فراغت، بدون برنامه ریزی منسجم و هدفمند توسط برخی نهادها، اظهار داشت: این گونه کلاس ها، علاوه بر نداشتن بار علمی مفید، می تواند برای دانش آموزان مضر نیز باشند.

استاندار کرمان از برقراری هماهنگی بین اداره کل آموزش و پرورش و سایر ارگان ها مانند کشاورزی، فنی حرفه ای و خدمات به منظور آموزش دانش آموزان به عنوان راهی برای گذراندن مفید اوقات فراغت دانش آموزان یاد کرد.

وی آموزش دانش آموزان را در بخش ها و عرصه های مختلف جامعه یکی از راه های تحقق اهداف جهاد اقتصادی دانست.

وی همچنین با گلایه از عدم ریسک پذیری برخی از مسئولان در اجرای برنامه های مختلف، گفت: برخی از مسئولان هر ساله برنامه های سال های گذشته خود را بدون هیچ گونه تغییر تکرار می کنند که این امر با خواسته های رهبر معظم انقلاب اسلامی مغایرت دارد.

نجار، همچنین از مسئولان پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خواست به منظور اجرای برنامه های طرح اوقات فراغت به صورت گسترده و فراگیر در تمام شهرستان ها برنامه ریزی کنند.

وی بر استفاده ی مفید از فضاهای موجود در استان در بحث اوقات فراغت تأکید و تصریح کرد: مساجد، حسینیه ها و تکایا یکی از ظرفیت های مهم فرهنگی به شمار می روند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از مسئولان پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کرمان خواست به منظور آشنا کردن دانش آموزان با صنایع دستی در اوقات فراغت برنامه ریزی کنند.

استاندار کرمان همچنین از همراه بردن دو یا سه دانش آموز توسط مدیران در سفرهای استانی و بازدیدها به عنوان راهی برای آموزش های مدیریتی به دانش آموزان و پر کردن صحیح اوقات فراغت به عنوان یک پیشنهاد به شورای آموزش و پرورش این استان یاد کرد.