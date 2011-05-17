دبیر این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: 125 اثر ادبی در بخش های شعر، نثر ادبی و داستان کوتاه از 41 دانشجوی دانشگاههای یاسوج به این جشنواره ارسال شد.

میترا رفیعی افزود: از این تعداد آثار رسیده به جشنواره، 74 اثر در بخش شعر، 19 اثر در بخش داستان کوتاه و 18 نثر ادبی به بخش مسابقه راه یافتند.

وی اظهار داشت: در پایان پس از بررسی آثار توسط هیئت داوران، آثار برتر این جشنواره مشخص شدند.

دبیر این جشنواره بیان کرد: در بخش شعر، "زهرا کوه پیما" اول و "فاطمه معصومی" دوم شد و در بخش داستان کوتاه نیز "فاطمه معصومی" و "سعادت کاظمی" حائز رتبه برتر شدند.

رفیعی اضافه کرد: در نثر ادبی نیز "افشین پرویزی" و "سعادت کاظمی" مقام های اول و دوم را کسب کردند.

وی اظهار داشت: این جشنواره با همکاری حوزه هنری استان و بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان ملی جوانان استان با موضوع دفاع مقدس و سال جهاد اقتصادی برگزار شد.