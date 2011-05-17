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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

با موضوع «عدالت» /

دومین نشست اندیشه‌های راهبردی در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد

دومین نشست اندیشه‌های راهبردی در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد

دومین نشست اندیشه‌های راهبردی در جمهوری اسلامی ایران با موضوع «عدالت» امروز سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه با حضور رهبر معظم انقلاب و اندیشمندان، محققین و اساتید دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست صاحب‌نظران به ارائه مقالات خود پرداخته و در بحث آزاد نشست به تبادل نظر پرداختند.
 
اولین نشست اندیشه‌های راهبردی 10 آذر ماه سال گذشته و با موضوع «مبانی، ویژگی‌ها و ابعاد الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» به میزبانی رهبر معظم انقلاب برگزار شد که متفکران و صاحب‌نظران ضمن تضارب آرا، دیدگاه‌های متنوع و مختلف خود را در زمینه الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت بیان کردند.
 
پیش از این، دکتر واعظ زاده دبیر این نشست، درباره‌ سلسله نشست‌های اندیشه‌های راهبردی گفته بود: «کشور ما امروز از لحاظ تربیت نیروی انسانی، توسعه‌ آموزش و به‌ویژه آموزش عالی و تعدد مراکز علمی و گسترش حوزه‌های علمیه و حضور نخبگان و فرهیختگان و فضلا و دانشمندان در بهترین موقعیت تاریخی خود قرار دارد. این مزیت بزرگ اقتضا می‌کند که سازوکار بهره‌گیری از نظرات این گروه و به ویژه برجستگان آنان را در امور اساسی کشور به بهترین نحو سامان بدهیم تا انگیزه و حضور و مشارکت بسیار بیشتر آنان را در این امور شاهد باشیم.»

مشروح این نشست متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 1314075

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