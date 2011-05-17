به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست صاحبنظران به ارائه مقالات خود پرداخته و در بحث آزاد نشست به تبادل نظر پرداختند.
اولین نشست اندیشههای راهبردی 10 آذر ماه سال گذشته و با موضوع «مبانی، ویژگیها و ابعاد الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» به میزبانی رهبر معظم انقلاب برگزار شد که متفکران و صاحبنظران ضمن تضارب آرا، دیدگاههای متنوع و مختلف خود را در زمینه الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت بیان کردند.
پیش از این، دکتر واعظ زاده دبیر این نشست، درباره سلسله نشستهای اندیشههای راهبردی گفته بود: «کشور ما امروز از لحاظ تربیت نیروی انسانی، توسعه آموزش و بهویژه آموزش عالی و تعدد مراکز علمی و گسترش حوزههای علمیه و حضور نخبگان و فرهیختگان و فضلا و دانشمندان در بهترین موقعیت تاریخی خود قرار دارد. این مزیت بزرگ اقتضا میکند که سازوکار بهرهگیری از نظرات این گروه و به ویژه برجستگان آنان را در امور اساسی کشور به بهترین نحو سامان بدهیم تا انگیزه و حضور و مشارکت بسیار بیشتر آنان را در این امور شاهد باشیم.»
مشروح این نشست متعاقبا منتشر می شود.
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