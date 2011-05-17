دو هزار کیلومتر خط کشی در طول راه های ایلام انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی در این ارتباط اظهار داشت: هزار و 590 کیلومتر از این مقدار از منابع استانی و 580 کیلومتر آن از منابع ملی هزینه شده است.

وی گفت: خط کشی اجرا شده در سال 89 نسبت به سال 88 بیش از 118 درصد افزایش نشان می دهد.

سلیمانی افزود: طی نظرسنجی انجام شده از تعداد هزار نفر از مسافران سطح راههای استان که اخیرا انجام شده، بیش از 77 درصد آنان در حد خوب و بسیار خوب از وضعیت خط کشی جاده های استان ابراز رضایت کرده اند.

وی یادآور شد: در حال حاضر سه هزار و 777 کیلومتر راه شامل 31 کیلومتر بزرگراه، 630 کیلومتر راه اصلی، 891 کیلومتر راه فرعی، هزار و 770 کیلومتر راه روستایی و 455 کیلومتر راه مرزی در استان ایلام وجود دارد.

