مسابقه وبلاگ نویسی "از فاطمه تا ولایت" برگزار می شود

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و امام علی (ع) تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با هدف گسترش محتوای ارزشی در فضای مجازی و معرفی الگوهای برتر اقدام به برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی" از فاطمه تا ولایت" کرده است.

حجت الاسلام سید محمد میربد با بیان اینکه این مسابقه در هشت محور برگزار می شود، تصریح کرد: نقش تاریخی زن در تمدن ایران و اسلام، بازخوانی اندیشه‌های امام(ره) و رهبر در ارائه هویت نوین، زن ایرانی و مسلمان، فرهنگ فاطمیه در اسلام امروز، فاطمه شناسی و امام شناسی، حماسه زنان نمونه در قرآن، فاطمه و مهدویت و فاطمه(س) در ادیان دیگر محور های این مسابقه است.

مهلت ثبت نام برای شرکت در این مسابقه ازچهار تیرماه مصادف با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) تا 26 تیرماه برابر با ولادت امام علی (ع) است.

اسامی برگزیدگان این مسابقه وبلاگ نویسی 26 تیر مصادف با میلاد امام زمان (عج) اعلام و به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.

علاقه ‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند برای ثبت نام به سایت تبیان چهارمحال و بختیاری مراجعه کنند.