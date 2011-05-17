30 میلیارد ریالی در پروژه های برق مسکن مهر سمنان سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محمد موسوی زاده پیش از ظهر سه شنبه در نشست مسکن مهر سمنان گفت: تاکنون 34 هزار و 495 متر شبکه 20 کیلوولت برای تأمین برق این پروژه ها در سطح استان احداث شده است.

وی با بیان اینکه اولویت اول شرکت برق رسانی به پروژه های مسکن مهر استان سمنان است، گفت: تاکنون 17 هزار و 812 متر شبکه فشار ضعیف نیز ایجاد شده است.

به گفته وی، تاکنون 123 دستگاه ایستگاه هوایی توزیع برق با قدرت های مختلف در پروژه های مسکن مهر نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اضافه کرد: مقدار 6 هزار و 250 متر شبکه فشار ضعیف هم برای روشنایی معابر احداث و بهره برداری شده است.

وی با اشاره به اینکه در مسیرها و معابری که آماده سازی آنها توسط نهادهای ذیربط به انجام رسیده احداث تأسیسات برقی نیز ظرف کمترین زمان اجرا می شود، یادآور شد: تاکنون 18 مگاوات جهت تأمین برق پروژه های مسکن مهر توزیع شده است.

