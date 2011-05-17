فتح خرمشهر برگ زرین تاریخ دفاع مقدس ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، عین الله تاجیک صبح دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت سوم خرداد که با حضور مسئولان ادارات شهرستان پاکدشت برگزار شد، افزود: از حماسه فتح خرمشهر باید به عنوان برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس ایران نام برد چرا که این پیروزی یک مسئله عادی نیست و باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود.

وی اظهار داشت: آزادی خرمشهر یک برگ نفیس از تاریخ ملت بزرگ ایران است که باید بزرگداشت آن هر ساله با شکوهتر از سال قبل برگزار شود.

این مسئول ادامه داد: سوم خرداد نماد مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی است و در فتح خرمشهر و سراسر دفاع مقدس نقش محوری ولایت فقیه و حضرت امام (ره) و تفکرات آن بزرگوار باعث فتوحات رزمندگان اسلام شد.

وی از برگزاری برنامه های فرهنگی که در این مناسبتها برگزار می شود به عنوان یکی از راهکارهای مناسب برای آشنا نمودن هر چه بیشتر نسل جوان نام برد و تأکید کرد: هر چقدر در اجرای این برنامه ها، ایده و طرحهای نو متناسب با نسل جوان تدوین شود، زمینه استقبال این قشر در برنامه ها نیز فراهم خواهد شد.

در این جلسه، برنامه های پیشنهادی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم سوم خرداد ارائه شد.