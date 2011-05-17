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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

سالگرد ارتحال آیت‌الله بهجت/

دنیای آیت‌الله بهجت عرفان، معرفت و تزکیه بود

دنیای آیت‌الله بهجت عرفان، معرفت و تزکیه بود

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه تربیت عرفانی آیت‌الله بهجت اوج اخلاق وی را نشان می‌دهد گفت: تمام افرادی که با وی ملاقات کرده علاوه بر بهره مندی از مقام علمی روحیه معنوی وی را مورد تصدیق قرار داده‌اند.

آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ویژگیهای معرفتی و اخلاقی آیت الله مرحوم بهجت گفت: مرحوم بهجت شخصیت ممتاز عرفانی بود. دنیای وی دنیای معرفت، عرفان و تزکیه بود.

وی افزود: همه افرادی که به خدمت وی رسیده بودند جدا از مرتبه علمی وی از تربیت روحانی، نیز بهره مند می شدند.

آیت الله تسخیری با اشاره به روحیه آیت الله بهجت اظهار داشت: از طرفی شاگردان و طرف دیگر مردم عادی که در برنامه های و جلسات درسی وی حضور می یافتند از روحیه بالای معنوی وی بهرمند و شدند، این امر به قدر نکته معروفی بود که هرکس در ملاقات با وی شرکت می کرد آن را مورد تصدیق قرار می داد.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی یادآور شد: درکنار این مسئله، بعد عرفانی شخصیت وی نیز در کنار مقام علمی به مرتبه رفیعی رسیده بود. آیت الله مرحوم بهجت از شاگران علمای برجسته و معروف نجف بود و توانست در کنار تربیت علمی تربیت روحی خود را نیز ارتقا دهد.

 وی با تأکید بر اینکه تربیت عرفانی ایشان اوج اخلاق را نشان می دهد گفت: در بعد عرفانی نکات بسیار برجسته ای می توان در مورد شخصیت وی بیان کرد. تأیید و دفاع از انقلاب اسلامی ، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نکات بسیار روشنی در زندگی این عالم فرزانه است.

کد مطلب 1314085

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