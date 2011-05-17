تغییر وضعیت برخی مدارس عشایری کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی صبح سه شنبه در جمع کارکنان آموزش و پرورش کرمان، گفت: استان کرمان به عنوان بزرگترین استان کشور دارای درصد قابل توجهی دانش آموز عشایری است که در راستای آموزش این افراد برنامه ریزی ویژه ای صورت گرفته است.

فتحی در ادامه خواستار بررسی وضعیت مدارس عادی و عشایری و تغییر وضعیت برخی از آن ها به یکدیگر در برخی مناطق شد.

وی کارگروه استانی را در شهرستان ها و مناطق موظف کرد تا به بررسی این موضوع بپردازند.

این مسئول دلیل این تغییر وضعیت را تعلیم و تربیت بهتر و صرفه جویی در نیروی انسانی و هزینه ها اعلام کرد و افزود: در مناطقی که عشایر، کوچ را ترک کرده و ساکن شده اند، استفاده از مدارس عشایری به ضرر دانش آموزان خواهد بود و بهره گیری از مدارس عادی در این مناطق، استفاده بیشتر از امکانات آموزشی را برای این دانش آموزان در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تغییر وضعیت برخی مدارس عادی به عشایری که به علت کوچ عشایر کم جمعیت شده اند نیز امری ضروری به نظر می رسد چرا که با این کار در نیروی انسانی و هزینه ها صرفه جویی لازم صورت می گیرد.