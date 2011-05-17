به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با اعلام خبر فوق افزود: اولین جلسه کمیته تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی در سال جاری با حضور افراد ذیربط از جمله اعضای کمیته تائید صلاحیت و انجمنهای تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.

کلانتر معتمدی ادامه داد: در این جلسه بر اساس روش اجرایی تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی به شناسه مربوطه گزارش و توصیه های تیمهای ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در این جلسه با صدور گواهینامه برای پنج شرکت بازرسی از جمله شرکت بازرسی و مهندسی صنعتی ایران درزمینه تایید نوع مخازن CNG-1 بر اساس استانداردISO 11439 موافقت شد.

این مسئول بیان کرد: شرکت بازرسی آذرستاویز در زمینه تایید نوع خودرو، آسانسور برقی (در استانهای آذربایجان شرقی وغرب، اردبیل و کردستان) و شرکت بازرسی پویا پرتو تبریز در زمینه آسانسور برقی (در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و کردستان)، دیگهای بخار و آبجوش و معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید کاشی و سرامیک، مواد پلاستیکی و لاستیک مصنوعی- آلومینیم،گچ، شیشه، جام و ظروف شیشه ای، سیمان، آجر ماشینی و فشاری و تولید آهک نیز از دیگر شرکتهایی بودند که با صدور گواهینامه برای آنها موافقت شده است.

وی خاطرنشان کرد: با صدور گواهینامه برای شرکت بازرسی بهینه سازان اعتماد صنعت آذربایجان در زمینه آسانسور برقی در استانهای آذربایجان شرقی وغربی،اردبیل و کردستان و شرکت بازرسی آرمان یلدای سپهر در زمینه آسانسور برقی در استانهای خراسان رضوی و شمالی و جنوبی نیز موافقت شد.