85 کلاس نهضت قرآن آموزی در استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، محمد دلالی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود گفت: این کلاس های شامل قرائت سطح یک، قرائت سطح 2 و مفاهیم سطح یک است.

وی اظهار کرد: اجرای طرح نهضت قرآن آموزی با هدف ریشه کنی بیسوادی قرآنی و یکی از مهمترین وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است.

مسئول دالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: این طرح با هدف آشنایی مردم با خواندن صحیح کلمات و آیات قرآن کریم به بهترین و آسان‌ترین شیوه ممکن و ارتقای سطح کیفی و کمی معلومات قرآنی برگزار می شود.

به گفته وی، زمینه‌سازی جهت پرداختن به مراتب بالاتر و ایجاد زمینه برای انس با قرآن کریم با سه مقطع، روخوانی، روان‌خوانی و مفاهیم قرآن کریم طی سنوات گذشته در مناطق محروم و روستایی از دیگر اهداف برگزاری این طرح است.

وی سهم شهر سمنان را از این تعداد کلاس20 کلاس، شهر شاهرود 26 کلاس،12 کلاس در دامغان، 11 کلاس در گرمسار، مهدیشهر و میامی هر کدام 6 کلاس و سرخه و بیارجمند نیز هرکدام 2 کلاس عنوان کرد.

