  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

امسال؛

85 کلاس نهضت قرآن آموزی در استان سمنان برگزار می شود

85 کلاس نهضت قرآن آموزی در استان سمنان برگزار می شود

شاهرود - خبرگزاری مهر: مسئول دالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری 85 کلاس نهضت قرآن آموزی سال جاری در استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، محمد دلالی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود گفت: این کلاس های شامل قرائت سطح یک، قرائت سطح 2 و مفاهیم سطح یک است.

وی اظهار کرد: اجرای طرح نهضت قرآن آموزی با هدف ریشه کنی بیسوادی قرآنی و یکی از مهمترین وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است.

مسئول دالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: این طرح با هدف آشنایی مردم با خواندن صحیح کلمات و آیات قرآن کریم به بهترین و آسان‌ترین شیوه ممکن و ارتقای سطح کیفی و کمی معلومات قرآنی برگزار می شود.

به گفته وی، زمینه‌سازی جهت پرداختن به مراتب بالاتر و ایجاد زمینه برای انس با قرآن کریم با سه مقطع، روخوانی، روان‌خوانی و مفاهیم قرآن کریم طی سنوات گذشته در مناطق محروم و روستایی از دیگر اهداف برگزاری این طرح است.

وی سهم شهر سمنان را از این تعداد کلاس20 کلاس، شهر شاهرود 26 کلاس،12 کلاس در دامغان، 11 کلاس در گرمسار، مهدیشهر و میامی هر کدام 6 کلاس و سرخه و بیارجمند نیز هرکدام 2 کلاس عنوان کرد.
 

کد مطلب 1314095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار