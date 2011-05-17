محیط اقتصادی ایران نیازمند اخلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه مفید قم، با اشاره به اینکه اقتصاد در ایران بدون روح است خاطرنشان کرد: محیط اقتصادی در ایران فرهنگی، اخلاقی و انسانی نیست و افراد برای یک هدف ملی و آرمانی مشترک کار نمی‌کنند.



رضایی تاکید کرد: نگاه به اقتصاد تنها نباید به عنوان تأمین معیشت باشد بلکه باید اقتصاد را به عنوان پشتوانه کشور بدانیم و براین نکته توجه داشته باشیم که امنیت و نفوذ ایران در سطح بین الملل ارتباط تنگاتنگی با پشتوانه اقتصادی آن خواهد داشت.



وی در ادامه به تببین شعار جهاد اقتصادی پرداخت و با بیان پیشینه‌ای از تاریخ رخدادهای معاصر کشور بیان کرد: طی ۳ قرن گذشته ایران دچار دو سونامی بزرگ به نام‌های استبداد و استعمار بود که این دو پدیده نتایج ناگوار همچون عقب ماندگی کشور در تمامی زمینه‌ها، جدایی بخش‌هایی از یران و جدایی مردم از اصل خود را به ارمغان آورد.



آشنایی ایرانیان با اروپا و ایجاد بیداری ایرانیان



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به آشنایی و سفر برخی از ایرانیان به اروپا ابراز کرد: با آشنایی مردم ایران با اروپا بحث مقایسه ایران با کشور‌ها یاروپایی و عمق عقب ماندگی ایران مطرح شد.



رضایی با بیان اینکه این دوران با عنوان بیداری ایرانیان مطرح است گفت: این بیداری نتایجی همچون انقلاب مشروطه، تشکیل مجلس و پارلمان و قانون اساسی را به دنبال داشت.



وی در ادامه به برخی از ضعف‌های موجود در این موارد اشاره کرد و عنوان داشت: با گذشت زمان و رخدادهای پس از انقلاب مشروطه مردم به این نتیجه رسیدند که انقلاب مشروطه و برخی از حوادث پس از آن دارای مشکلاتی است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با روشن شدن ضعف‌های نهضت مشروطه و حوادث پس از ۱۵ خرداد مردم ایران دیگر به دنبال ایجاد یک انقلاب در کشور بودند.



وی در ادامه به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) اشاره داشت و گفت: با رهبری امام راحل انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و این باعث ایستادگی دنیای مدرن در مقابل انقلاب اسلامی شد و دیدیم که آن‌ها چگونه با تمام توان خود ۱۰ سال در مقابل ایران ایستادند.



وی ادامه داد: اما ایران اسلامی با تکیه بر فرهنگ و تمدن خود توانست به استقلال و آزادی دست پیدا کند و پس از آن با تکیه بر استراتژی پیشرفت از طریق صلح در دوره هاشمی و خاتمی به راه خود ادامه دهد که نتایج زحمات این دو دولت با این عنوان از سوی آمریکا که ایران محور شرارت است پایان یافت.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پس از این دوره بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی ریل گذاری جدید را که بر پایه اقتصاد و فرهنگ بود ترسیم کرد که می‌توان به مباحثی همچون اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز و مباحثی دیگر در این زمینه اشاره داشت.



نامگذاری‌های سالهای اخیر با در نظر گرفتن بعد اقتصادی بوده است



وی در ادامه به برخی از نامگذاری‌های سالهای گذشته همچون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف اشاره داشت و عنوان کرد: توجه به این نامگذاری‌ها نشان می‌دهد که در همه آن‌ها بعد اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است.



رضایی در ادامه با اشاره به اقدامات شیطنت آمیز غرب و صدور قطعنامه‌های مختلف بر علیه ایران ا بیان داشت: در سال‌های اخیر غرب با این بهانه که ایران به دنبال دست یابی به سلاح هسته‌ای است ۶ قطعنامه بر علیه ایران صادر کرد که قطعنامه ۱۹۲۹ که یکی از شدید‌ترین آن‌ها بود عملا تجارت ایران را با دیگر کشور‌ها هدف قرار داد.



جهاد اقتصادی و رویارویی با جهان غرب



وی در ادامه با اشاره به شعار جهاد اقتصادی گفت: شعار امسال با موضوع انقلاب اقتصادی و فرهنگی و رویارویی غرب با ایران مواجهه است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با تکیه براین شعار و عملی سازی آن رویارویی غرب با ایران خنثی شده و در بعد اقتصادی و فرهنگی کشور با جهشی مضاعف همراه خواهد شد.



وی در ادامه تولید و اشتغال را محورهای اصلی در جهاد اقتصادی دانست و ابراز داشت: در حال حاضر در کشور نزدیک ۲۳ میلیون نفر شاغل هستند که از این تعداد ۹ درصد آن اشتغال ناقص دارند که در ‌‌نهایت با در نظر گرفتن جمعیت ۷۵ میلیونی، ۲۰ میلیون نفردر کشور شاغل و ۷۵ میلیون نفر مصرف کننده هستند که با این وجود دیگر مبلغی برای پس انداز و تولید باقی نمی‌ماند.



آماری که از بیکاری در کشور ارائه می‌شود واقعی نیست



رضایی با اشاره به برخی از آمارهایی که در زمینه بیکاری ارائه می‌شود اظهار کرد: این آمار‌های نشان دهنده بیکاری واقعی در جامعه نیست و بیشتر به منظور سیاست گذاری‌های اقتصادی ارائه می‌شود.



وی در ادامه به طرح هدفمند کردن یارانه‌های اشاره کرد و گفت: دولت آنچه را که به دست آورده بین خانوارهای توزیع کرده و در این بین سهم بنگاه‌های اقتصادی پرداخت نشده و این امر منجر شده تا بنگاه‌های اقتصادی که در تولید ملی نقش دارند دچار آسیب شوند.



یارانه‌ها صرف تولید و اشتغال شود



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه یارانه‌های پرداختی باید صرف تولید در جامعه شود گفت: رویکرد مصرف گرایی در دولتمردان و جامعه باید تغییر کرده و به رویکرد اشتغال و تولید مولد تبدیل شود.



وی تاکید کرد: شعار جهاد اقتصادی باید با بازنگری در اقتصاد ایران در سطح کلان و خرد همراه باشد در این بیان باید از تجربیات چندین ساله کشور استفاده کرد تا بتوان به معادلات صحیحی دست یافت.



وی در پایان با بیان اینکه جوانان کشور فرشته نجات ملت هستند ابراز داشت: چناچه جوانان محور تحرک ملی و جنبش‌های واقعی باشند سرعت پیشرفت کشور قطعا دو چندان خواهد شد.