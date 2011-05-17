شهرداری 9 پروژه بزرگ عمرانی را امسال در شیراز افتتاح می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خیراندیش ظهر سه شنبه در نشست خبری در خصوص آخرین فعالیتهای عمرانی در این شهر افزود: 33 پروژه هدف 90 با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد تومان شامل 18 تقاطع، 12 پارک و سه معبر اصلی مشخص شده است.

وی ادامه داد: کل اعتباراتی که برای راه اندازی این پروژه های بزرگ در سطح شهر شیراز مصوب شده بود، 250 میلیارد تومان است که 150 میلیارد تومان هزینه های راه اندازی تقاطع های غیر همسطح و 100 میلیارد تومان دیگر نیز برای مابقی پروژه ها هزینه خواهد شد که البته برخی از پروژه ها نیز به صورت مشارکتی ساخته می شود.

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز با بیان اینکه پروژه تقاطع غیر همسطح معالی آباد به زودی کلنگزنی می شود، تصریح کرد: ازجمله پروژه هایی که در سال جاری عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد تقاطع غیر همسطح معالی آباد است که طی نشستهایی با کارشناسان و مسئولان راهنمایی و رانندگی طرح های مختلف ارائه و از میان آنها یکی انتخاب شد.

خیراندیش تصریح کرد: با توجه به فعالیتهایی که در این بلوار انجام می شود و استفاده مردم به عنوان یک محل تفریح از این مسیر باید به فکر بلواری شریانی برای رفع مشکلات عبور و مرور در آینده باشیم که در این خصوص "کوهسار مهدی" جایگزین خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص عدم دقت در ساخت بزرگراه وحدت نیز گفت: تمامی نکات ایمنی لازم در ساخت این بزرگراه مد نظر قرار گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز تصریح کرد: تمامی پروژه ها بر اساس طرح های ترافیکی و توجه به مشکلات شهروندان اجرایی می شود.