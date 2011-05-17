پارک بانوان کرمان همزمان با ولادت حضرت فاطمه (س) افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد کمالی ظهر سه شنبه در بازدید از عملیات ساخت پارک بانوان کرمان گفت: افتتاح و بهره برداری مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی بانوان در پارک مادر همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه و روز زن انجام می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در بازدید از مجموعه در حال احداث تفریحی، فرهنگی، ورزشی بانوان در پارک مادر آن را به لحاظ جامعیت در امکانات انقلابی در نوع خود دانست.

کمالی گفت: این مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی بانوان در پارک مادر همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه و روز زن و سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر است.

وی هدف از این بازدید را بررسی امکانات پارک عنوان کرد و افزود: وجود امکانات تفریحی و ورزشی از جمله سالن بدن سازی سرپوشیده با انواع وسایل ورزشی مدرن، بخش وسایل رفاهی شامل محل استراحت، کافی شاپ، نمازخانه، آلاچیق، پیست دوچرخه سواری، زمین تنیس، آب نمای زیبا، زمین فوتبال، زمین والیبال، ست تندرستی، زمین اسکیت، زمین های چمن، پیست دومیدانی و فرهنگی در این مکان و تمهید وسایل بازی ویژه کودکان، وجود آلاچیق و فضای سبز در فضای بیرونی ویژه خانواده ها همراه با بسیاری امکانات دیگر، محیطی مناسب و در خور شان را برای بانوان ارجمند کرمانی ایجاد کرده است.

کمالی اظهار داشت: مشاهده تلاش همکاران شهرداری در ایجاد چنین فضایی که به نظر می رسد در جنوب شرق کشور و به جهت جامعیت و کامل بودن امکانات و مساحت اختصاص داده شده در نوع خود بی نظیر است، بسیار برایم لذت بخش بود و جای صحبتی را باقی نگذاشت.

شهردار کرمان نیزگفت: این مجموعه براساس مصوبه کمیسیون بانوان، جوانان و کمیسیون رفاه وامور فرهنگی شورا احداث شده است.

این مسئول با بیان اینکه در این مجموعه مدیریت مجموعه و نگهداری و حفاظت و نگهبانی ها توسط بانوان صورت می پذیرد اظهار داشت: تمامی مسائل امنیتی و حفاظتی بانوان کاملا رعایت شده است.

سیف الهی افزود: 50 درصد اعتبارات این مجموعه از محل اعتبارات شهرداری کرمان و 50 درصد دیگر ازمحل اعتبارات دولتی است.

