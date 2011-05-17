42 پروژه شهری در ایلام اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله بهادری در این ارتباط اظهار داشت: در سال 90 تعداد 42 پروژه مهم در بخشهای مختلف عمران شهری ایلام اجرا و به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: تاکنون خوشبختانه نسبت به برنامه زمانبندی بسیار مثبت عمل کرده ایم و از برنامه جلوتر هستیم.

بهادری تقاطع غیرهمسطح بلوار جنوبی امام، اصلاح هندسی تقاطع بهزیستی و میدان جهاد، مجتمع تفریحی چغاسبز و پارک کوثر، سیلبندهای مصلی و بلوار آزادی، 13 پارک پارک محله ای ، روکش آسفالت سطح شهرو ... را از اولویتهای کاری امسال عنوان کرد.

وی افزود: 180 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه ها اختصاص یافته و این پروژه ها تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند.



