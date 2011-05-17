به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر یک هفته پیش هم آنجلینا جولی همسر پیت در مصاحبهای گفته بود صداپیشگی در دومین قسمت انیمیشن "پاندای کنگ فوکار" را به اصرار فرزندانش پذیرفته است. پیت که در کن به سر میبرد در جمع خبرنگاران گفت: فکر میکنم در هر فیلمی که بازی کنم فرزندانم آن را میبینند و مهم است که وقتی بزرگ شدند نسبت به کارهایم چه احساسی داشته باشند.
وی افزود: آنها مرا به عنوان پدر میشناسند و امیدوارم که به عنوان یک بازیگر خوب هم قبول داشته باشند. برد پیت در فیلم "درخت زندگی" نقش پدری سختگیر و مقتدر را بازی کرده است. این فیلم پریشب در جشنواره کن به نمایش درآمد و واکنشهای متناقضی را میان تماشاگران برانگیخت.
آنجلینا جولی هم اکنون برای معرفی فیلم "پاندای کنگ فوکار 2" که در بخش نمایشهای ویژه جشنواره کن به نمایش در میآید در کن حاضر است.
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