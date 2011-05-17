توزیع کارت آزمون کارشناسی ناپیوسته پودمانی علمی کاربردی تا فردا

به گزارش خبرنگار مهر، زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ناپیوسته پودمانی علمی کاربردی تا ساعت 24 فردا چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

داوطلبان با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org با وارد کردن کارت اعتباری ثبت نام، کدرهگیری و شماره شناسنامه کارت خود را دریافت کنند.

به گزارش مهر، این آزمون در چهار گروه آزمایشی صنعت، علوم کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر با رقابت 108 هزار و 326 داوطلب 8 صبح روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه آغاز می شود و در این رقابت، 46 هزار و 733 نفر زن و 61 هزار و 593 نفر مرد هستند.