898 گواهینامه انطباق وارداتی از گمرکات استان تهران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قربان پور افزود: نمونه برداری از کالاهای وارداتی و صادراتی با استقرار شرکتهای بازرسی

در گمرکات استان انجام می گیرد.

وی ادامه داد: در راستای نظارت بر استاندارد اجباری کالاهای وارداتی، طی فروردین ماه سال جاری، تعداد گواهینامه های انطباق وارداتی صادر شده از گمرک شهریار 621مورد و گمرک غرب87 مورد بوده است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین این عدد در خصوص گمرک تجاری مهرآباد52 مورد و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) 138مورد بوده است.

وی از گسترش سطح بازرسی و نمونه برداری ازکالاهای وارداتی با استقرار شرکتهای بازرسی در گمرکات خبر داد و این امر را در راستای کاهش مشکلات، موثر دانست.

رئیس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات استاندارد استان تهران یادآور شد: در راستای اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و کاهش امور تصدی گری و در اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر کالاهای صنعتی در صورت ابلاغ آیین نامه مربوطه در سال جاری، این نظارت به تدریج شامل تمامی کالاهای صنعتی می شود.