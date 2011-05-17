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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

طی فروردین ماه؛

898 گواهینامه انطباق وارداتی از گمرکات استان تهران صادر شد

898 گواهینامه انطباق وارداتی از گمرکات استان تهران صادر شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات استاندارد استان تهران گفت: طی فروردین ماه سال جاری،898 گواهینامه انطباق وارداتی از گمرکات این استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قربان پور افزود: نمونه برداری از کالاهای وارداتی و صادراتی با استقرار شرکتهای بازرسی
در گمرکات استان انجام می گیرد.

وی ادامه داد: در راستای نظارت بر استاندارد اجباری کالاهای وارداتی، طی فروردین ماه سال جاری، تعداد گواهینامه های انطباق وارداتی صادر شده از گمرک شهریار 621مورد  و گمرک غرب87 مورد بوده است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین این عدد در خصوص گمرک تجاری مهرآباد52 مورد و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) 138مورد بوده است.

وی از گسترش سطح بازرسی و نمونه برداری ازکالاهای وارداتی با استقرار شرکتهای بازرسی در گمرکات خبر داد و این امر را در راستای کاهش مشکلات، موثر دانست.

رئیس اداره نظارت بر امور صادرات و واردات استاندارد استان تهران یادآور شد: در راستای اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و کاهش امور تصدی گری و در اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر کالاهای صنعتی در صورت ابلاغ آیین نامه مربوطه در سال جاری، این نظارت به تدریج شامل تمامی کالاهای صنعتی می شود.

کد مطلب 1314106

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