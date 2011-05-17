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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

سومین همایش روز جهانی اندازه شناسی در تهران برگزار می شود

سومین همایش روز جهانی اندازه شناسی در تهران برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: سومین همایش روز جهانی اندازه شناسی در راستای امر ارتقای کیفیت در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی اندازه شناسی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مراسمی در محل هتل المپیک تهران برگزار می کند.

این مراسم روز شنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور متخصصان، اساتید و کارشناسان این حوزه برگزار خواهد شد.

این مراسم همه ساله در کشورهای عضو دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها (BIPM) برای اهمیت علم اندازه شناسی و نقش آن در زمینه های گوناگون زندگی مورد توجه قرار می گیرد.

شعار امسال این مراسم "اندازه گیری شیمیایی برای زندگی و آینده ما" است.

کد مطلب 1314107

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