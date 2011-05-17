اوباما خواستار عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز (سه شنبه) در گزارشی نوشت: اوباما علاوه بر تقاضا از اسرائیل برای عقب نشینی به مرزهای 1967 از فلسطینیان خواهد خواست تعدیلاتی را در مسائل مرزی بپذیرند.

بر این اساس، باراک اوباما در این سخنرانی که روز پنج شنبه در آمریکا صورت می گیرد با اعلام یکجانبه تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت خواهد کرد.

یدیعوت آحارونوت در ادامه با اشاره به سفیر اخیر "عوزی آراد" و "یعقوب عامی درور" از مقامات امنیتی اسرائیل به واشنگتن و دیدار آنها با مقامات بلندپایه آمریکایی نوشت: پس از بازگشت این مقامات پیش نویسهای مختلفی از سخنان اوباما بدست آمده است.

بر مبنای یکی از همین پیش نویسها که ممکن است تغییراتی در آن تا زمان انجام سخنرانی اوباما وارد شود، رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانی بازگشت دو طرف فلسطینی و اسرائیلی به میز مذاکرات و توقف شهرک سازیها را خواستار خواهد شد. همچنین پیش بینی می شود اوباما در این سخنرانی قدس را به عنوان پایتخت دو کشور فلسطینی و اسرائیلی معرفی کند.