حقوق ما پایمال شد/ نمایشگاه و مشکلات همیشه یک جورند

مصطفی حامدی فر مدیر نشر مهرگان دانش بیش از 10 سال سابقه فعالیت در این حوزه فرهنگی را دارد که با 35 عنوان کتاب از قزوین در این نمایشگاه شرکت کرده بود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: قراربود به ناشرانی که 35 عنوان کتاب داشتند غرفه واگذار شود و در صورت

نرسیدن به این حد نصاب چند ناشر یک غرفه بگیرند که متاسفانه هم در تعیین متراژ غرفه ها و مکان و چینش آن عدالت رعایت نشد و حقوق ناشران استانها پایمال شد.

حامدی فر افزود: برای نمونه ما به طور مشترک برای نشر مهرگان دانش و نشر ادیب قزوین با 45 عنوان کتاب تقاضای غرفه کردیم که تعلق نگرفت اما به یک ناشر تهرانی با عناوین کمتر این غرفه داده شد که جای سوال دارد.

وی در خصوص تفاوت نمایشگاه امسال و سال قبل نیز گفت: به نظرم سال قبل استقبال بهتر بود هر چند ما در غرفه کودک بیشتر فروختیم اما با درنظر گرفتن عناوین جدیدی که ارائه کرده بودیم انتظار فروش بیشتری داشتیم.

ناشران کشوری هم در نمایشگاه های استانی شرکت کنند

مدیر نشر مهرگان دانش در خصوص مقایسه نمایشگاه کشوری و استانی تصریح کرد: در نمایشگاههای کشوری همه ناشران حضور دارند و رونق بیشتری را شاهد هستیم لذا اگر در نمایشگاههای استانی هم ناشران کشوری شرکت کنند به کیفی سازی این کار فرهنگی کمک می شود.

این ناشر یادآورشد: نمایشگاه محل مناسبی برای عرضه آثار و فروش آنهاست و امسال ما توانستیم 30 میلون تومان کتاب بفروشیم که این رقم در سال قبل 21 میلیون تومان بود.

وی در خصوص مشکلات نمایشگاه کتاب امسال هم گفت: نبود برخی امکانات و دیر واگذار شدن غرفه ها و قطع بودن کارت خوانها در مدت دو روز از مشکلات نمایشگاه امسال بود که به ما لطمه زد.به همین خاطر اگر غرفه ها چند روز زودتر واگذار شود فرصت غرفه آرایی فراهم می شود.

نبود محل اسکان ناشران و سیستم مناسب جابجایی در نمایشگاه

محمدرضا حمیدی نیز با 40 سال سابقه درنشر کتاب اولین ناشر استانی است که در نمایشگاه امسال کتاب شرکت کرده است.

این ناشر هم در خصوص وضعیت نمایشگاه امسال گفت: روند نمایشگاه سالهاست که یکنواخت است و همین گونه برگزار می شود و همچنان با مشکلات و کمبودهایی مواجهیم.

وی افزود: حمل و نقل داخل و خارج سالنها، گران بودن هزینه ارسال پستی محصولات، نبود محل اسکان ناشران شهرستانی و عدم اختصاص غرفه های مناسب به ناشران شهرستانی از جمله مشکلات امسال بود.

حمیدی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تسهیلات ویژه ای به ناشران و خریداران کتاب می دهند اما متاسفانه در ایران به وعده ها و گفته ها عمل نمی شود برای نمونه سالهاست که مسئولان از ساخت نمایشگاه اختصاصی کتاب می گویند اما هیچ کار اجرایی نشده و هر سال در مکانی که ویژگیهای لازم را برای این کار ندارد شاهد برپایی نمایشگاه هستیم که مشکلات خاص خود را دارد.

وی یادآورشد: امسال خودروهای ون برای انتقال بازدید کنندگان به غرفه ها در ابتدای کار پیش بینی شده بود اما در ساعات پایانی که مردم خرید کرده و بار سنگین داشتند از این ون ها خبری نبود.

حمیدی گفت: برای ارسال کتاب توسط پست مجبور بودیم از پست سفارشی استفاده کنیم که هزینه زیادی داشت و بیشتر از قیمت کتاب می شد. یا موقع تخلیه بار بسیاری از کتاب های ما گم شد که نظارت لازم صورت نمی گرفت.

وی افزود: هر چند در ظاهر بنظر می رسید که نمایشگاه امسال نسبت به سال قبل بهتر بود اما نشر ما فروش کمتری داشت و تنها توانستیم چهار میلیون تومان فروش کنیم.

کم بودن تخفیف کتاب های نمایشگاهی

حمیدی که به عنوان مسئول شرکت تعاونی ناشران استان قزوین و با تحت پوشش قراردادن ناشران بحرالعلوم، مهرگان دانش، طاها، پرک و اندیشه زرین در نمایشگاه حضور یافته بود می گوید: در استان قزوین 20 ناشر داریم که 10 ناشر فعال هستند و حدود شش ناشر در نمایشگاه امسال حضور داشتند.

وی با مقایسه نمایشگاههای استانی و کشوری کتاب هم گفت: با دستور رئیس جمهور و وزیر ارشاد در نمایشگاههای استانی ناشران 20 درصد تخفیف در نظر می گیرند که با 20 درصد تخفیف وزارت ارشاد خریداران با 40 درصد تخفیف با هزینه کمتری کتاب خریداری می کنند و استقبال خوب است اما در نمایشگاههای کشور تنها 10 درصد تخفیف داده می شود که کم است.

وی اظهار امیدواری کرد امسال کلنگ ساخت نمایشگاه تخصصی کتاب با تامین تسهیلات لازم و رعایت اصول فنی به زمین زده شود و با تجهیز آن به همه امکانات مخابراتی، پستی، جابجایی و غرفه آرایی ، فضای مناسبی برای عرضه محصولات فرهنگی در کشور فراهم شود.

امسال فروش بیشتری داشتیم

سعید مدرسی فر مدیر نشر پرک دیگر فعال این حوزه بود که در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین دیدگاههای خود را در خصوص نمایشگاه کتاب امسال بیان کرد.

وی که 28 سال سابقه فعالیت در نشر دارد گفت: نمایشگاه امسال خوب بود و نشر ما با 90 عنوان کتاب شرکت کرد که با استقبال مناسب مردم هم روبرو شد . حدود 10 میلیون تومان هم فروش داشتیم که نسبت به سال قبل 10 درصد بیشتر بود.

مدرسی فر افزود: اختصاص غرفه به ناشران مشخص و مدون نیست هر چند امسال غرفه خوبی نصیب ما شد اما چینش ها فرق می کند و اگر ساماندهی و برنامه ریزی شود می تواند رضایت بیشتری را جلب کند.

این ناشر با مقایسه نمایشگاههای استانی و کشوری هم گفت: این دو هیچ شباهتی با هم ندارند و یک سری برنامه ها در تهران هست که در شهرستانها نیست و وسعت و مخاطبان مختلف و برنامه های جنبی از ویژگیهای نمایشگاه کشوری است اما بی توجهی به غرفه داران شهرستانها و لحاظ رابطه در دادن غرفه از مشکلات موجود است.

وی نیز تخفیف 40 درصد در نمایشگاهای استانی را خوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: نمایشگاههای کشوری بهترین مکان برای حضور و معرفی و فروش محصولات ناشران استانهاست که در صورت تجدید نظر در واگذاری غرفه های و رعایت عدل و انصاف و تامین خدمات رفاهی برای ناشران می توان امیدوار بود این حرکت فرهنگی با وضعیت مطلوبی برگزار شود.

به نظر می رسد با تامین مکان مناسب برای نمایشگاه دائمی کتاب، تجهیز این فضا به امکانات مورد نیاز ناشران و خریداران و بازدیدکنندگان و نیز ارائه خدمات رفاهی مناسب می توان امیدوار بود این رویداد فرهنگی با استقبال گسترده همه گروهها مواجه شود.

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گفتگو: محمدرضا جباری