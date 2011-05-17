مراد حاج جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: استان کرمان با دارا بودن چندین تیم حرفه ای و نیمه حرفه ای در لیگ های کشوری سال 89 حدود هزار و 145مسابقه فوتبال برگزار کرده است.

وی تصریح کرد: این مسابقات شامل مسابقات لیگ برتر، دسته یک و دیگر لیگ های کشوری بودند و حدود 12تیم استان در رده های حرفه ای لیگ های کشور حضور دارند.

وی یادآورشد: در کمیته آموزش استان نیز برنامه های خوبی دنبال شده است و تعداد زیادی از مربیان و داوران کرمانی ارتقا آموزشی داشتند.

وی از تایید حکم گواهی مربیگری نوع A دو تن از مربیان کرمانی از سوی فدراسیون فوتبال خبر داد و افزود: با توجه به آمار بالای مربیان به فکر ارتقا گواهی این مربیان هستیم و موقتا آموزشهای نوع D را برگزار نخواهیم کرد.

حاج جعفری ادامه داد: بازرسان AFC حدود پنج خرداد ماه جاری به استان کرمان سفرمی کنند تا از نزدیک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری فوتبال استان را ببینند.

وی افزود: استان کرمان به شدت مصر است شاخصه های مدنظر این بازرسان را فراهم کند تا در طرح آسیا ویژن یشرفت کند.

در انتخابات مجمع انتخاباتی سازمان لیگ برتر برای انتخاب اعضای هیئت فوتبال استانها مراد حاج جعفری رئیس هئیت فوتبال استان کرمان با بیشترین رای اول شد و به عضویت سازمان لیگ برتر درآمد و نمایندگانی از همدان، اصفهان و فارس در رده های بعدی قرار گرفتند.