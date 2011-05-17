انتشار فراخوان مسابقه مطبوعاتی سال 90 انجمن منتقدان خانه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان و فعالان عرصه مطبوعات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در حوزه تئاتر می‌توانند آثار خود را در بخش‌های گزارش، گفتگو، یادداشت، نقد، مقاله، ترجمه و عکس به نشانی پستی این انجمن تهران، صندوق پستی 164- 15615 و یا نشانی خانه تئاتر: تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر جنوبی (صبای جنوبی)، جنب کوچه ماه، ساختمان آفتاب، طبقه اول، خانه تئاتر، روابط عمومی، آقای محمد بهرامی از ساعت 10 صبح تا 16، به استثنای روزهای پنج‌شنبه و جمعه‌‌ها و یا به پست الکترونیکی انجمن به نشانیitcrj.competition@gmail.com ارائه کنند.

علاقمندان باید حتما در ایمیل یا روی پاکت ارسالی خود عبارت «مربوط به مسابقه مطبوعاتی سال 90 انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر را به همراه مشخصات و نشانی کامل محل سکونت و تلفن‌های ثابت و همراه ذکر کنند. مطالب ارسال‌شده از سوی همکارانی که در خبرگزاری‌ها فعال هستند باید حتما به امضا و تایید سردبیر یا دبیرگروه ادب و هنر رسیده و سند آن نیز به مطالب ارسالی ضمیمه شود.

مهلت ارسال آثار متقاضیان تا پایان خرداد 90 است و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. آثار متقاضی شرکت در این مسابقه حتما باید در طول سال 89 منتشر شده و دارای امضا باشند. آثاری که فاقد نام یا دارای نام مستعار باشند، مورد قبول این انجمن نیست. حداکثر ارائه اثر متقاضیان شرکت در مسابقه، در هر بخش‌‌ دو مورد و به انتخاب متقاضی خواهد بود. بدیهی است در صورت ارائه مطلب بیش از تعداد درخواستی، این حق برای دبیرخانه انجمن محفوظ است که به دلخواه دست به حذف مطالب بزند.

دبیرخانه این انجمن تنها اصل یا کپی مطلوب مطالب ارسالی را خواهد پذیرفت. مطالب ارسالی متقاضیان به هیچ‌وجه بازپس داده نخواهد شد. مطالب ارسالی از طریق پست الکترونیکی نیز باید اسکن و با کیفیت مطلوب، همراه با مدارک ضمیمه، ارائه شود.

از ارسال صفحات اضافی غیر مرتبط با مطالب اصلی خوددرای فرمائید. در صورت ارسال کپی آثار، حتما در قطع A3 و از کل صفحه، با کیفیت مطلوب باشد. انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر هیچ گونه مسئولیتی در قبال مالکیت حقوقی آثار ارسالی ندارد و مسئولیت آن بر عهده متقاضیان خواهد بود.

همچنین عکاسان می‌توانند آثار خود را به دلخواه (رنگی یا سیاه و سفید) و در قطع 18× 13 (چاپ‌شده) به دبیرخانه انجمن ارسال کرده و از پشت نویسی و ذکر نام خود در پشت عکس ها جدا خودداری کنند. عکاسان ‌توجه داشته باشند که عکس‌های ارسالی آنها حتما از اجراها و نمایش‌های روی صحنه رفته در سال 89 باشد. بدیهی است ارسال آثار از طریق پست الکترونیک یا ارائه CD مورد قبول نیست و تعداد عکس‌های ارسالی نیز نباید از پنج قطعه تجاوز ‌کند.

وبلاگ‌نویسان و فعالان فضای مجازی حوزه تئاتر نیز می‌توانند آثار سال 89 خود را در هر یک از بخش‌های این مسابقه که مایلند، شرکت دهند. ارسال سندی که تاریخ مطلب وبلاگ‌نویسان را مشخص کند، الزامی است. متقاضیان با الصاق برگه تعیین گرایش، دبیرخانه انجمن را در تقسیم صحیح مطالب یاری کنند؛ به طور مثال اگر اثری متقاضی حضور در گرایش نقد است، بر روی برگه الصاقی کلمه "نقد" درج شود. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند، دبیرخانه انجمن مجاز به تفکیک آثار در گرایش های مختلف است و اعتراض وارد نیست.

در بخش ترجمه آثاری مورد قبول است که در رسانه های مکتوب یا مجازی با نام صاحب اثر منتشر شده باشد.اصل مطالبی که در بخش ترجمه شرکت می‌کنند حتماً باید به پیوست مطلب اصلی ارائه شود.اعلام نتایج قطعی این مسابقه، همزمان با مراسم سالانه انجمن خواهد بود. متقاضیان عضویت در انجمن پس از ارائه تقاضای عضویت در تاریخ 16 تا 31 خرداد 90 و کامل بودن پرونده، در صورتی که به جمع نامزدهای دریافت جایزه در هر یک از گرایش‌های هفت گانه مسابقه یاد شده راه یابند، عضویت‌شان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر درخصوص این مسابقه می‌توانند با شماره تلفن‌های روابط عمومی خانه تئاتر 3-66487871 و 21 – 66975720 (آقای محمد بهرامی) تماس بگیرند.